Il polacco di Saione, foglio di via col buco

La vicesindaca: “Non si può rimpatriare, i CPR sono pieni”. I residenti: “Qui invece sono pieni… di lui”

Gino Perticai
La vicesindaca: “Eh, c’è la lista d’attesa pure per cacciarlo via”.

Ad Arezzo ‘n ce s’ha pace. Oltre alle buche, alle code in ospedale e a i parcheggi a pagamento, ora la gente si ritrova pure il polacco di quartiere, stazionato davanti alla chiesa di Saione come fosse San Pietro in persona. Ma invece di benedire, pare faccia… altro.

L’ha spiegato la vicesindaca Lucia Tanti a Arezzo TV: “Guardate, non è che non lo vogliamo mandar via… è che c’è la lista d’attesa! Come per le analisi del sangue, solo che invece di aspettà la risonanza, qui si aspetta il rimpatrio. I CPR? Tutti pieni, manco fosse un agriturismo a Ferragosto”.

Tradotto: il signore, pur con foglio di via e zone rosse, resta lì. Intanto i residenti lo vedono fare i bisogni nell’aiuola come se fosse il cane di quartiere. E la chiesa? Mutaaaa.

COMMENTI DAL WEB
(facebook, la nuova agorà)

      • Antonio Ortiz: “Io gli offro un bagno chimico gratis”.
        Stefania: “E dove lo metti? In piazza? Nelle scale della chiesa? Alo’!”
        Andrea : “Bravo, ti fa onore”.
        Luca: “Dopo questa chiudo”.
      • Massimo (il più umano): “Aiutatelo poròmo! Un tetto, un bagno… se no che dignità è? La chiesa muta, le istituzioni mute… vergognatevi!”
      • Loretta: “Ha cacato pure sotto le mie finestre dall’altra parte della città. Ho le foto se volete!”.
      • Ga Brazzo (poeta da bar): “È il suo ex fidanzato. Lei lo rivuole. Lui non la caca. Saione’s Creek”.
      • Marusca: “Vice sindaco, trovategli un altro porticato col bagno e così siam tutti più ospitali”.
      • Luca: “Ma guarda te che casino pè ‘na merdata”.
      • Sabrina: “Sempre e solo in Italia 🤮🤮🤮”.
      • Carmine: “Fate ride come tutta l’Italia”.
      • Mauro: E allora andate a puligne il culo, razza de scalda siede e scansafatiche


    Morale:     ad Arezzo c’è chi offre bagni chimici, chi propone TSO, chi tira fuori foto di escrementi come prove giudiziarie. Intanto il povero Cristo resta lì, con la chiesa alle spalle, l’aiuola come gabinetto e la burocrazia che gli fa da guardia del corpo.

    Italia 2025: lista d’attesa pure per cacarti sotto casa.

    Foto: Arezzo Tv

