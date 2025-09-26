Il polacco di Saione, foglio di via col buco

La vicesindaca: “Eh, c’è la lista d’attesa pure per cacciarlo via”.

Ad Arezzo ‘n ce s’ha pace. Oltre alle buche, alle code in ospedale e a i parcheggi a pagamento, ora la gente si ritrova pure il polacco di quartiere, stazionato davanti alla chiesa di Saione come fosse San Pietro in persona. Ma invece di benedire, pare faccia… altro.

L’ha spiegato la vicesindaca Lucia Tanti a Arezzo TV: “Guardate, non è che non lo vogliamo mandar via… è che c’è la lista d’attesa! Come per le analisi del sangue, solo che invece di aspettà la risonanza, qui si aspetta il rimpatrio. I CPR? Tutti pieni, manco fosse un agriturismo a Ferragosto”.

Tradotto: il signore, pur con foglio di via e zone rosse, resta lì. Intanto i residenti lo vedono fare i bisogni nell’aiuola come se fosse il cane di quartiere. E la chiesa? Mutaaaa.

