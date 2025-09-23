18.7 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 23, 2025
type here...
HomeIn primo pianoA Saione l’ommo-che-fà-le-feci: l’aiuola è sua

A Saione l’ommo-che-fà-le-feci: l’aiuola è sua

Saione shock: l’uomo che concima il prato

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

 La foto, immortalata da Arezzo TV, documenta l’ennesimo episodio di degrado urbano che solleva interrogativi sul rispetto per i luoghi sacri e sul senso civico dei cittadini.

A Saione, tra la chiesa e ‘l negozio Satur, c’è chi pensa cheche l’aiuola di fronte alla chiesa fosse il luogo ideale per un atto di “concimazione” personale. Un senza tetto, già famoso per aver lasciato un “segno” lo scorso febbraio durante un funerale, ha deciso che oggi l’aiuola meritava un po’ di… fertilizzante umano.

I residenti sbalorditi guardano e pensano: “Ma che roba è?!” Qualcuno propone che gli dia una pala e un secchio e lo faccia lavorare come concimatore ufficiale del quartiere. La polizia locale è stata chiamata, ma pare che l’uomo abbia un contratto a tempo indeterminato con il verde pubblico.

Insomma, a Saione il sacro convive col profano, e il prato tra Chiesa e Satur è diventato il simbolo del nuovo urbanismo: quello dove la dignità è facoltativa e le regole son fatte per ridere.

Articoli correlati:

Da asilo a acquitrino, passando per la burocrazia: il miracolo all’incontrario di via Filzi Villa Severi: l’oasi urbana dove i cinghiali fanno gli architetti paesaggisti Arezzo, Villa Severi: capitale mondiale della “sedia sfranta” Ecco come funziona il ritiro porta a porta ad Arezzo! Arezzo, piazza Guido Monaco: “pelo d’arte” all’ora dell’aperitivo Arezzo, capitale mondiale della monnezza… e dell’ingegno dei disgraziati! Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini) Arezzo, via Vittorio Veneto: nuova palestra a cielo aperto: una sprangata gratis all’iscrizione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello”
Articolo successivo
CPR: chi sbaglia, s’accomodi!
(e noi si paga il conto)
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024