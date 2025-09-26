16.9 C
Arezzo-Carpi: Sabato alle 17.30 una sfida da batticuore!

Una sfida mozzafiato tra Arezzo e Carpi: gol, cuore e colpi di scena assicurati

Dopo il pirotecnico 3-3 di Castel del Piano contro la Pianese, con le magie balistiche di Tavernelli, Pattarello e Chierico, l’Arezzo torna al Comunale per affrontare il Carpi in una partita che si preannuncia vietata ai deboli di cuore.

Gli ospiti arrivano dalla sconfitta interna contro il Ravenna, ma guai a sottovalutarli: solo una settimana prima avevano espugnato Sambenefetti con autorità. Sarà dunque battaglia vera.

Buone notizie dall’infermeria: possibile il rientro di Renzi sulla corsia destra e di Mawuli a centrocampo, pronti a dare equilibrio e sostanza. Probabile la conferma tra i pali di Trombini e il ritorno di Gilli dal primo minuto. In avanti ci sarà ancora Cianci a guidare l’attacco, con la possibilità di vedere due centravanti in corso d’opera. E attenzione a Varela: se entrerà a partita in corso, potrebbe essere lui l’arma letale per chiudere la sfida.

L’Arezzo vuole restare nelle zone alte della classifica e il sostegno del pubblico amaranto sarà fondamentale. Sabato serve cuore, grinta e la spinta di tutti: insieme possiamo fare la differenza!

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
