24 C
Comune di Arezzo
domenica, Settembre 21, 2025
type here...
HomeIn primo pianoACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0

ACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0

Un gol di Pinna decide i sedicesimi di Coppa Italia: l’ACF Arezzo crea tanto ma non trova il pari contro il Lumezzane

Redazione
By Redazione

-

Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa Italia Femminile dell’ACF Arezzo, superata di misura dal Lumezzane al termine di una sfida equilibrata e combattuta.

Le ospiti hanno trovato il gol decisivo al 37’ del primo tempo con Pinna, brava a sfruttare una palla vagante in area e a battere Di Nallo. L’Arezzo ha provato a reagire subito dopo, ma le conclusioni di Tamburini e Corazzi non hanno trovato lo specchio. Nel secondo tempo le amaranto hanno spinto con decisione alla ricerca del pareggio, sfiorandolo in più occasioni con Razzolini, Fortunati e Lorieri, ma senza riuscire a concretizzare.

Nonostante la sconfitta, la squadra di Andrea Benedetti ha mostrato carattere e buone trame di gioco, soprattutto nella ripresa. Il cammino in Coppa Italia si interrompe così, con l’attenzione che torna ora al campionato, dove l’Arezzo punta a confermare la crescita evidenziata anche in questa sfida.

Articoli correlati:

Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa Guidonia espugna Arezzo: Mazzi decisivo, amaranto in affanno Il giorno dopo la sconfitta: Guidonia furbo, Arezzo ingenuo Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Pastorini brilla a Berlino: terzo italiano con 2h34’ alla maratona
Articolo successivo
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 22 al 28 settembre 2025
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024