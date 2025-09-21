ACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0

Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa Italia Femminile dell’ACF Arezzo, superata di misura dal Lumezzane al termine di una sfida equilibrata e combattuta.

Le ospiti hanno trovato il gol decisivo al 37’ del primo tempo con Pinna, brava a sfruttare una palla vagante in area e a battere Di Nallo. L’Arezzo ha provato a reagire subito dopo, ma le conclusioni di Tamburini e Corazzi non hanno trovato lo specchio. Nel secondo tempo le amaranto hanno spinto con decisione alla ricerca del pareggio, sfiorandolo in più occasioni con Razzolini, Fortunati e Lorieri, ma senza riuscire a concretizzare.

Nonostante la sconfitta, la squadra di Andrea Benedetti ha mostrato carattere e buone trame di gioco, soprattutto nella ripresa. Il cammino in Coppa Italia si interrompe così, con l’attenzione che torna ora al campionato, dove l’Arezzo punta a confermare la crescita evidenziata anche in questa sfida.