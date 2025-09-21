24 C
Pastorini brilla a Berlino: terzo italiano con 2h34' alla maratona

Pastorini brilla a Berlino: terzo italiano con 2h34’ alla maratona

Pastorini firma un grande risultato a Berlino, Ouhdà primo italiano al traguardo, Chiappinelli tra i migliori al mondo a Tokyo

Grande prova per Michele Pastorini alla Maratona di Berlino, una delle competizioni più prestigiose del panorama mondiale con oltre 80.000 partecipanti. L’atleta aretino ha chiuso la gara con il tempo di 2h34’, risultato che lo colloca al terzo posto tra gli italiani.

Pastorini aveva puntato a scendere sotto le 2 ore e 30 minuti, ma la sua prestazione resta comunque di altissimo livello, confermando la solidità del percorso di preparazione. La stagione era stata impreziosita da tre successi consecutivi: Lerchi, la Scalata al Castello e la Stracastello.

Da Berlino arrivano ottime notizie anche per Hamed Ouhdà, capace di centrare uno straordinario 10° posto assoluto e il titolo di primo italiano al traguardo, ulteriore conferma del suo valore dopo il brillante 10° posto assoluto già conquistato alla Scalata al Castello.

A portare in alto il nome di Arezzo a livello internazionale ci ha pensato anche Jonnes Chiappinelli ai Mondiali di Tokyo, dove ha ottenuto il 6° posto assoluto. L’azzurro ha condotto la gara per lunghi tratti, in una sfida risolta soltanto al fotofinish, con appena 30 secondi a separare il primo dal sesto classificato.

Il prossimo appuntamento per gli atleti del territorio sarà domenica con la tradizionale Corsa Centro COOP.Fi (ex Ipercoop), manifestazione attesa da appassionati e runners di ogni livello.

Articoli correlati:

