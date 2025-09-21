24 C
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 22 al 28 settembre 2025

Bentornati alla rubrica che nessuno ha chiesto ma tutti leggono di nascosto al cesso.
Le stelle, dopo averci ripensato, hanno deciso di rovinarti la settimana anche stavolta.
Non cercare speranza: l’unico allineamento celeste che ti riguarda è quello delle rate non pagate.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Settimana di grandi scelte: tra lavorare come un mulo o farsi licenziare e aprire un OnlyFans per pagare la bolletta. Spoiler: il tuo capo ci è già abbonato.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Le stelle dicono che devi risparmiare. Quindi questa settimana niente cene, niente aperitivi, niente amici: praticamente come sempre, ma con più senso di colpa.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua doppia personalità litiga pure sull’ora di cena. Una metà è a dieta, l’altra ha già ordinato due pizze e un kebab. Indovina chi vince.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Amore in crisi: scopri che il partner ti tradisce con il tuo terapeuta. Ma almeno lui ti ascolta.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vuoi brillare, ma sembri solo il neon tremolante di un autogrill. Ruggisci, sì, ma ti confondono con l’aspirapolvere rotto.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Ossessionata dall’ordine, passerai la settimana a piegare le mutande a origami. Alla fine sarai single ma con un cassetto che è un’opera d’arte contemporanea.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti equilibrio, ma sembri una lavatrice con dentro un mattone. In amore ti pesano: un po’ troppo.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sei talmente velenoso che pure lo zampirone si allontana. Se cerchi vendetta, ricordati che il karma ti ha già scritto in maiuscolo sul calendario.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti libero e indipendente, ma i tuoi risparmi gridano “fai benzina e poi vai a piedi”. L’unico viaggio che farai è dalla cucina al cesso.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso come sempre: il problema è che la tua ambizione è diventare caporeparto al Lidl. Le stelle consigliano di mirare più in basso: scaffalista.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee rivoluzionarie, ma nessuno ti ascolta: sei praticamente il Beppe Grillo del tuo condominio. Alla prossima assemblea ti eleggono solo se porti la pizza.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico e sognatore, finisci di nuovo con chi non ti merita. Ma tranquillo: è reciproco.

 

CONCLUSIONE:
E così si chiude un’altra settimana di catastrofi cosmiche: l’amore va a rotoli, i soldi non ci sono e la salute pure meno.
Se vi consola, le stelle dicono che andrà peggio.
Ma tanto, alla fine, moriremo tutti. Buona settimana!

