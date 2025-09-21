Bentornati alla rubrica che nessuno ha chiesto ma tutti leggono di nascosto al cesso.

Le stelle, dopo averci ripensato, hanno deciso di rovinarti la settimana anche stavolta.

Non cercare speranza: l’unico allineamento celeste che ti riguarda è quello delle rate non pagate.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Settimana di grandi scelte: tra lavorare come un mulo o farsi licenziare e aprire un OnlyFans per pagare la bolletta. Spoiler: il tuo capo ci è già abbonato.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Le stelle dicono che devi risparmiare. Quindi questa settimana niente cene, niente aperitivi, niente amici: praticamente come sempre, ma con più senso di colpa.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua doppia personalità litiga pure sull’ora di cena. Una metà è a dieta, l’altra ha già ordinato due pizze e un kebab. Indovina chi vince.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Amore in crisi: scopri che il partner ti tradisce con il tuo terapeuta. Ma almeno lui ti ascolta.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vuoi brillare, ma sembri solo il neon tremolante di un autogrill. Ruggisci, sì, ma ti confondono con l’aspirapolvere rotto.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Ossessionata dall’ordine, passerai la settimana a piegare le mutande a origami. Alla fine sarai single ma con un cassetto che è un’opera d’arte contemporanea.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vorresti equilibrio, ma sembri una lavatrice con dentro un mattone. In amore ti pesano: un po’ troppo.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sei talmente velenoso che pure lo zampirone si allontana. Se cerchi vendetta, ricordati che il karma ti ha già scritto in maiuscolo sul calendario.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti libero e indipendente, ma i tuoi risparmi gridano “fai benzina e poi vai a piedi”. L’unico viaggio che farai è dalla cucina al cesso.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso come sempre: il problema è che la tua ambizione è diventare caporeparto al Lidl. Le stelle consigliano di mirare più in basso: scaffalista.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee rivoluzionarie, ma nessuno ti ascolta: sei praticamente il Beppe Grillo del tuo condominio. Alla prossima assemblea ti eleggono solo se porti la pizza.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico e sognatore, finisci di nuovo con chi non ti merita. Ma tranquillo: è reciproco.

CONCLUSIONE:

E così si chiude un’altra settimana di catastrofi cosmiche: l’amore va a rotoli, i soldi non ci sono e la salute pure meno.

Se vi consola, le stelle dicono che andrà peggio.

Ma tanto, alla fine, moriremo tutti. Buona settimana!