Bentornati alla rubrica che nessuno ha chiesto ma tutti leggono di nascosto al cesso.
Le stelle, dopo averci ripensato, hanno deciso di rovinarti la settimana anche stavolta.
Non cercare speranza: l’unico allineamento celeste che ti riguarda è quello delle rate non pagate.
Ariete
(21 marzo – 19 aprile)
Settimana di grandi scelte: tra lavorare come un mulo o farsi licenziare e aprire un OnlyFans per pagare la bolletta. Spoiler: il tuo capo ci è già abbonato.
Toro
(20 aprile – 20 maggio)
Le stelle dicono che devi risparmiare. Quindi questa settimana niente cene, niente aperitivi, niente amici: praticamente come sempre, ma con più senso di colpa.
Gemelli
(21 maggio – 20 giugno)
La tua doppia personalità litiga pure sull’ora di cena. Una metà è a dieta, l’altra ha già ordinato due pizze e un kebab. Indovina chi vince.
Cancro
(21 giugno – 22 luglio)
Amore in crisi: scopri che il partner ti tradisce con il tuo terapeuta. Ma almeno lui ti ascolta.
Leone
(23 luglio – 22 agosto)
Vuoi brillare, ma sembri solo il neon tremolante di un autogrill. Ruggisci, sì, ma ti confondono con l’aspirapolvere rotto.
Vergine
(23 agosto – 22 settembre)
Ossessionata dall’ordine, passerai la settimana a piegare le mutande a origami. Alla fine sarai single ma con un cassetto che è un’opera d’arte contemporanea.
Bilancia
(23 settembre – 22 ottobre)
Vorresti equilibrio, ma sembri una lavatrice con dentro un mattone. In amore ti pesano: un po’ troppo.
Scorpione
(23 ottobre – 21 novembre)
Questa settimana sei talmente velenoso che pure lo zampirone si allontana. Se cerchi vendetta, ricordati che il karma ti ha già scritto in maiuscolo sul calendario.
Sagittario
(22 novembre – 21 dicembre)
Ti senti libero e indipendente, ma i tuoi risparmi gridano “fai benzina e poi vai a piedi”. L’unico viaggio che farai è dalla cucina al cesso.
Capricorno
(22 dicembre – 19 gennaio)
Ambizioso come sempre: il problema è che la tua ambizione è diventare caporeparto al Lidl. Le stelle consigliano di mirare più in basso: scaffalista.
Acquario
(20 gennaio – 18 febbraio)
Hai idee rivoluzionarie, ma nessuno ti ascolta: sei praticamente il Beppe Grillo del tuo condominio. Alla prossima assemblea ti eleggono solo se porti la pizza.
Pesci
(19 febbraio – 20 marzo)
Romantico e sognatore, finisci di nuovo con chi non ti merita. Ma tranquillo: è reciproco.
CONCLUSIONE:
E così si chiude un’altra settimana di catastrofi cosmiche: l’amore va a rotoli, i soldi non ci sono e la salute pure meno.
Se vi consola, le stelle dicono che andrà peggio.
Ma tanto, alla fine, moriremo tutti. Buona settimana!