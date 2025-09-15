L’Ortica edizione speciale: tesori, finti morti e cappotti d’oro

Il tesoro di Montecristo, l’oro, i garage e le chiacchere da bar



Oh ragazzi, s’è trovato un altro tesoro… ma stavolta mica a Tombola la sera di Natale, no!

Qui si parla di 500 chili d’oro nascosti a Montecristo, roba che nemmeno nei fumetti di Paperone.

La storia? Da capogiro. Pecorelli racconta di aver trovato il tesoro di Montecristo e di averlo parcheggiato in garage come fosse il motorino.

Il tutto condito da un tribunale albanese che, invece del tesoro, ha trovato 4 anni di galera per Pecorelli.

Protagonisti:

Davide Pecorelli, ex imprenditore del beauty, arbitro mancato e – a detta di molti – narratore da osteria. Arrestato in Albania per un pacchetto completo: incendio doloso, sconfinamento da clandestino e ostacolo alla verità.

il 18 settembre si aprirà l’appello, che potrebbe costituire l’ultima speranza di uscire dal carcere.

Aledellagiusta, youtuber con più followers di quanta gente c’è a San Siro, che l’ha intervistato prima dell’arresto come fosse un Indiana Jones de’ noantri.

Atto I – “Muoio, ma poi torno”

Siamo ai tempi del Covid, gli affari vanno a rotoli e Davide che fa? Inscena la propria morte in Albania: macchina carbonizzata, ossa “donate” da un prete compiacente e orologio di valore a corredo. “Era come chiudere la prima vita”, dice lui, come se stesse parlando di una pizza al taglio.

Peccato che la “resurrezione” lo porti dritto a un convento in Bosnia, dove gli viene proposta la missione della vita: recuperare il tesoro di Montecristo. Mezzo a lui, mezzo a chi l’ha arruolato. E Davide, ovviamente, accetta: “tanto peggio di così non mi va”.

Atto II – L’isola del tesoro (e dei Carabinieri)”

Con un documento falso in tasca e la faccia di uno che ci crede davvero, impara a guidare un gommone e sbarca sull’isola. Dice di aver trovato 500 chili di monete d’oro. Roba che manco Paperone.

Ma a rovinargli la festa arrivano i Forestali, che lo fermano con un documento appartenente a un suo ex cliente… che vive a 500 metri dalla caserma. Una roba da farsa paesana.

Atto III – Dal tesoro ai cappotti d’oro

E qui la saga si fa epica: foto sfocate, video di monete, un numismatico che dice “mah, potrebbero pure essere vere”. Intanto Pecorelli si reinventa sarto con la moglie e tira fuori il colpo grosso: cappotto in cashmere con bottoni d’oro da 30mila euro.

Forse oro del tesoro? Forse bottoni da bancarella placcati male? Boh. Ma il messaggio è chiaro: “Non lo faccio per fama, ma per speranza”.

Nel frattempo, la moglie lo definisce “troppo buono” e lo riporta alla realtà a suon di ceffoni quando esagera.

Atto IV – Dal Burg 313 con furore

Arriva il momento del rientro in Albania. Condanna a 4 anni per incendio doloso, truffa e ossa prese in prestito. Adesso divide cella con altri sette, tra pulizia zero e sogni di grandezza.

Dal carcere lamenta di aver preso l’Epatite C, di aver perso 12 chili e di voler giustizia, scrivendo appelli al senatore Walter Verini.

Ma conoscendo il personaggio, non stupirebbe se tra un po’ leggessimo di lui che organizza una sfilata di moda dentro Burg 313: “La collezione primavera/estate: cappotti d’oro e catene da galera”.

I commenti online sono una miniera:

Edoardo, compaesano: “È un cugino alla lontana, ma più che un esploratore mi pare un presenzialista con manie di grandezza. Lasciatelo perde, che di tesori c’ha solo le chiacchiere.”

Yumacle, da Porto Santo Stefano: “Strano che gli abbiano dato un garage in due ore. Più strano che abbia lasciato lì i soldi. Probabile che i chili d’oro in realtà siano chili de’ fumo.”

Pooz, l’ingegnere del gruppo: “Provate voi a fare venti viaggi con sacchi di iuta da 25 chili su e giù per una montagna in piena notte senza farvi sgamare. Ma icché semo, supereroi? Forse il tesoro non c’era, o forse c’era ma qualcuno dall’interno ha dato una mano. In ogni caso, roba che manco la logistica di Amazon.”

Sharkonesega, il filosofo: “Se c’hai davvero trovato l’oro, te ne stai zitto e aspetti. Non vai in giro a vendere cappotti e raccontare che c’hai il tesoro, se non sei in crisi di narcisismo cronico.”

Epilogo provvisorio

Della sua storia ci resta: