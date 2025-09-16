22.2 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 16, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoSilvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso

Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso

Un viaggio tra deserti futuri, misteri cosmici e la fragile speranza dell’umanità

Redazione
By Redazione

-

Un autore aretino porta i lettori nel futuro dell’umanità

Arriva in libreria Silvarium, il nuovo romanzo di fantascienza firmato da Marco Grosso, giornalista e scrittore di Arezzo. L’opera proietta i lettori nell’anno 2175, in una Terra ormai prosciugata e sull’orlo del collasso, dove la sopravvivenza sembra dipendere da una risorsa leggendaria: il Silvarium.

La protagonista, la dottoressa Anaya Kumar, viene inviata in un deserto remoto alla ricerca del minerale. La sua missione si rivela presto un viaggio ben più complesso, che la conduce a scoprire segreti antichi, creature luminose e un enigmatico custode meccanico. Quello che inizia come una spedizione scientifica diventa così un’avventura che mette in discussione il destino dell’umanità e l’equilibrio stesso dell’universo.

Con una scrittura che intreccia azione, mistero e riflessione filosofica, con intrecci e sviluppi elaborati, Grosso accompagna il lettore in un racconto capace di unire immaginazione visionaria e domande universali. Silvarium non è solo un romanzo di fantascienza, ma un invito ad abbracciare l’ignoto e a interrogarsi sul futuro.

Un’opera che promette di appassionare non solo gli amanti del genere, ma anche chi cerca una lettura avvincente e stimolante. Disponibile su Amazon a questo link:

https://amzn.eu/d/gYK7aSP

Articoli correlati:

A Stia torna il Campionato Mondiale di Forgiatura: “Miti e magie” il tema della sfida tra fabbri da tutto il mondo Terre d’Arezzo Music Festival e Arezzo Organ Festival 2025 Marino Marini ad Arezzo. L’anima della forma. Un dialogo con l’uomo attraverso oltre cento opere Benessere al tramonto: torna “Yoga ad Arte” sulle terrazze di Casa Bruschi Estate di danza ad Arezzo: torna il festival internazionale InDanza&InArte con spettacoli, formazione e grandi artisti Chiusi della Verna torna al 1213: in scena la donazione del Sacro Monte a San Francesco The Millers vincono Arezzo Wave Toscana: punk rock californiano tra le colline toscane Arezzo Celtic Festival: tre giorni tra rievocazioni, musica e magia al parco Pertini

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Funghi e Vitamina D: tra nutrizione e mistero della natura
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024