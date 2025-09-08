26.2 C
lunedì, Settembre 8, 2025
Fermati, respira, ritrova te stesso: meditazione per il benessere di corpo e mente

Dott. Pierluigi Rossi
Ad ogni età ci scopriamo soli, e le vicende della vita entrano dentro di noi condizionando la salute e il senso di benessere.
Le emozioni – positive o negative – agiscono sul sistema nervoso autonomo, indipendente dalla nostra volontà.

Per questo la meditazione diventa uno strumento prezioso: aiuta a riprendere contatto con se stessi e con il proprio corpo, attivando la parte parasimpatiche che genera calma, equilibrio e benessere psico-fisico.

Come praticare la meditazione

  • Scegli una posizione comoda, con la schiena dritta.
  • Porta l’attenzione al respiro.
  • Lascia scorrere i pensieri senza trattenerli.
  • Ogni volta che ti distrai, torna dolcemente al respiro.

L’obiettivo è sviluppare consapevolezza, concentrazione e pace interiore, anche attraverso brevi momenti quotidiani.

Dalla materia allo spirito
La meditazione ci permette di staccarci dal contesto esterno, favorendo il passaggio dalla materialità alla spiritualità.
Anche ascoltare musica, scrivere, osservare un’opera d’arte, stare con persone amate o pregare sono forme di meditazione.

La spiritualità nasce dalla nostra biologia: quando si attiva il sistema parasimpatico, si riduce l’adrenalina del simpatico e si sperimenta un vitale senso di libertà interiore.

Meno razionalità, più vitalità
Non possiamo eliminare lo stress esterno, ma possiamo ridurre la nostra reattività.
Durante la meditazione:

  • il respiro rallenta,
  • il cuore si calma,
  • la pressione sanguigna diminuisce.

Sono segnali concreti di salute e vitalità.

Scrivere come meditazione
Scrivere è un modo per meditare: mette ordine ai pensieri, ricostruisce l’immagine psichica, ristabilisce un legame tra coscienza e sistema autonomo.

Un foglio bianco diventa specchio dell’interiorità: ci aiuta a ritrovare un’unità tra corpo e psiche.
Per questo è consigliabile scrivere a mano, con la penna, piuttosto che su una tastiera.

Vivere in benessere significa gestire se stessi con distacco, coltivando spiritualità e vitalità attraverso meditazione e scrittura quotidiana.

