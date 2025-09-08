Incidente sulla SR71 a Castiglion Fiorentino: 31enne in codice rosso al San Donato

Alle ore 12.07 di oggi è stato attivato il 118 ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto lungo la SR71, nel territorio di Castiglion Fiorentino.

Secondo le prime ricostruzioni, è rimasta coinvolta un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari di India 3 Castiglion Fiorentino e l’elisoccorso Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi.

Il conducente, un uomo di 31 anni, è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in codice 3 (rosso) all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.