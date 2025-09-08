26.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 8, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente sulla SR71 a Castiglion Fiorentino: 31enne in codice rosso al San...
Elisoccorso all'ospedale San Donato

Incidente sulla SR71 a Castiglion Fiorentino: 31enne in codice rosso al San Donato

Uomo di 31 anni soccorso da India 3 e Pegaso 1, trasferito d’urgenza al San Donato di Arezzo

Redazione
By Redazione

-

Alle ore 12.07 di oggi è stato attivato il 118 ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto lungo la SR71, nel territorio di Castiglion Fiorentino.

Secondo le prime ricostruzioni, è rimasta coinvolta un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari di India 3 Castiglion Fiorentino e l’elisoccorso Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi.

Il conducente, un uomo di 31 anni, è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in codice 3 (rosso) all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Articoli correlati:

Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Due incidenti stradali: in Valdarno una 19enne ferita a Vacchereccia, scontro auto-moto a Pratantico Arezzo, picchia la moglie col cellulare e la minaccia con un coltello: donna fugge e trova rifugio con i figli. Marito denunciato Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale Notte delle propiziatorie, festa senza intoppi: alcuni giovani al pronto soccorso San Giovanni Valdarno: fugge sui binari alla vista della Finanza, arrestato con oltre 300 grammi di cocaina Due incidenti stradali nella serata di ieri: feriti un 47enne e un 51enne Arezzo, due misure di prevenzione del Questore contro soggetti pericolosi: una donna allontanata dalla città per due anni

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Da Montevarchi al Burkina Faso: Paolo Turini guida un progetto per lo sviluppo rurale e la formazione giovanile
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024