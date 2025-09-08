Arezzo: misure di prevenzione della Polizia di Stato, 4 DACUR a minorenni, 3 fogli di via e ammonimenti per violenza domestica

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità messa in campo dalla Polizia di Stato ad Arezzo e in provincia.

Nel corso dell’ultima settimana sono stati emessi quattro DACUR (Daspo urbano) nei confronti di altrettanti minorenni, già identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per una rapina avvenuta nel sottopasso della stazione ferroviaria cittadina. Per i quattro giovani è scattato il divieto di accesso all’area della stazione per la durata di un anno.

Sono stati inoltre disposti tre fogli di via obbligatori: uno nei confronti di uno straniero residente a Sansepolcro e due verso cittadini italiani a Cortona. Tutti i destinatari della misura sono soggetti noti alle Forze dell’Ordine per precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio.

Sul fronte della tutela delle vittime di violenza, la Questura ha adottato tre ammonimenti ai sensi dell’art. 3 del D.L. 93/2013 nei confronti di uomini resisi responsabili di comportamenti minacciosi e violenti in ambito domestico.

Le misure confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità sul territorio aretino.