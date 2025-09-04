26.5 C
L’età del nostro intestino: come mantenerlo giovane

By Dott. Pierluigi Rossi

L’intestino al centro della ricerca
L’intestino, insieme al suo microbiota, è oggi al centro di numerosi studi scientifici internazionali. La qualità della nostra longevità dipende dalla sicurezza nutrizionale e dalla capacità dell’intestino di accogliere e processare correttamente gli alimenti.

In Italia l’aspettativa di vita media supera gli 81 anni per gli uomini e gli 85 per le donne, ma gli anni vissuti in buona salute tendono a ridursi, soprattutto nel sesso femminile (Rapporto ISTAT, maggio 2025).

Da qui una convinzione: noi abbiamo l’età biologica del nostro intestino.

Oltre il “tubo digestivo”
Spesso immaginiamo l’intestino solo come un condotto in cui il cibo viene digerito. In realtà, ogni alimento lascia un segno sulla struttura e sulla funzione della parete intestinale, che custodisce la chiave di una lunga vita in salute.

Le molecole nutritive che ci compongono derivano infatti dal cibo ingerito e assimilato. Se le cellule della mucosa intestinale vengono danneggiate da una cattiva alimentazione, la digestione risulta incompleta e l’assorbimento compromesso: il corpo non riceve tutte le molecole necessarie, con conseguenti reazioni metaboliche parziali, sintomi e segni di malessere.

Il ruolo cruciale del microbiota
Nell’intestino risiede un vero e proprio organo nascosto: il microbiota intestinale, che si nutre degli stessi alimenti che assumiamo noi.
Un eccesso di grassi saturi animali e una carenza di fibre vegetali (MACs, Microbiota-Accessible Carbohydrates) riducono la diversità microbica e, di conseguenza, la capacità di liberare i polifenoli, nutrienti con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Solo alcune specie batteriche sono in grado di liberare i polifenoli dalla fibra vegetale e permetterne l’assorbimento. In assenza di queste, il cervello perde un’importante protezione: i mitocondri neuronali degenerano, con conseguente perdita di memoria, aumento della stanchezza fisica e mentale, e invecchiamento accelerato di cervello e organismo.

Il nostro intestino non è solo un organo digestivo: è la radice della nostra salute e della nostra età biologica.
Noi abbiamo l’età del nostro intestino.

Approfondimenti e indagini diagnostiche
Terrò una relazione sul crosstalk tra microbiota intestinale e mitocondri cerebrali a Bologna il 14 settembre.

Indagini utili per una diagnosi del sistema digestivo:

  • H. pylori IgG
  • Calprotectina fecale
  • Anti tTG IgA
  • Breath test al lattosio
  • Breath test lattulosio–mannitolo (più completo: valuta idrogeno e metano, indicatori di microrganismi Archaea e batteri aggressivi)

Articoli correlati:

Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
