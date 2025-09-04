26.5 C
Porta santo Spirito, ecco il nuovo rinforzo: un porco coi colori giallo e blu’

Un maiale con i colori del quartiere scatena l'ironia e il dibattito tra una nuova mascotte e una possibile porchetta.
Il suino in carne e ossa, bardato con i colori del quartiere, scatena ironia e polemiche in vista della prossima Giostra: tra mascotte insolite e possibili ire degli animalisti, il clima si fa piccante

Gino Perticai
Gino Perticai

-

Porta Santo Spirito si prende il maiale gialloblù: sfottò tra i quartieri

Incredibile ma vero: davanti alla storica sede di Porta Santo Spirito si è presentato un… maiale! Non un pupazzo, non un cartonato, ma un vero suino bardato di gialloblù, come se fosse un quartierista ufficiale pronto a difendere i colori. I passanti sono impalliditi, i turisti hanno fatto foto, e Peppa Pig? Probabilmente sarebbe gelosa.

Il quadrupede è stato “regalato” dai soliti buontemponi degli altri quartieri, con una scritta che sembrava uscita da un film comico: “Se siete boni, correte anche con questo”. E così Porta Santo Spirito si ritrova a competere non solo con cavalli e cavalieri, ma anche con un maiale… che sembra sapere il fatto suo.

Il povero animale ha ricevuto persino una mela da un’anima pia, ma lo sguardo tra l’indifferente e il sarcastico faceva capire: ad Arezzo le mele non si mangiano, si lanciano.

Domanda del giorno: diventerà il maiale la nuova mascotte gialloblù o finirà direttamente in padella dopo la Giostra? Nel frattempo, gli altri quartieri stanno già pensando alla contromossa: un asino vestito di rosso? Una capra con sciarpa viola?

Una cosa è certa: il clima tra i quartieri si è fatto piccante come mai prima. E se Porta Santo Spirito accetta la sfida, la prossima Giostra potrebbe vedere la prima Corsa del Porco, con bandierine svolazzanti, cavalli gelosi e pubblico che ride fino alle lacrime.

Commenti immaginari dei quartieri rivali:

“Ma noi cosa facciamo, portiamo un coniglio in armatura?”

“Il maiale corre più veloce dei nostri cavalli, giuro!”

“Speriamo almeno che sappia fare il tifo…”

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐞 𝐄𝐧𝐩𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨

Ma se tra i quartieri c’è chi ride, Comune ed Enpa non ci trovano niente di spiritoso. L’animale è stato infatti lasciato in zona Bastioni dentro un recinto improvvisato con transenne metalliche.

«Un maiale lasciato con un messaggio provocatorio contro un quartiere del Saracino – commenta Alessandra Capogreco, presidente dell’Enpa – può sembrare uno scherzo simpatico, ma in realtà è un gesto volgare e un maltrattamento. Una violenza gratuita, tanto più grave se legata a una manifestazione come la Giostra che vorrebbe rievocare valori di nobiltà».

Sulla stessa linea l’assessore Giovanna Carlettini: «Fortunatamente la notizia ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di Enpa, Asl e Comune. Si sta già lavorando a una soluzione: il suino verrà affidato a Francesco Cortonesi della Rete dei Santuari Animali Liberi, così da essere accolto in una struttura adeguata. Spiace che forme di sfottò in apparenza goliardiche si trasformino in atti dannosi per gli animali. Esprimiamo ferma condanna».

Sul posto, oltre ai volontari, è intervenuta anche la polizia.

 

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
