Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 11 agosto al 17 agosto 2025

Redazione
By Redazione

-

Speciale “Mezza Estate, Mezza Sfiga”
(A cura dell’Astrologo in ciabatte con la birra calda in mano)

Arriva  Ferragosto: le stelle si prendono una pausa e tu resti solo con la tua umanità miserabile e il barbecue che non parte. Il karma è in modalità aereo, la fortuna ha cambiato numero, e l’amore è bloccato in autostrada. Ma tranquillo: ci sono io, con il tuo oroscopo brutale come un parcheggio a pagamento anche a mezzanotte.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ferragosto ti trova incazzato anche con le posate di plastica. Sei l’unico che riesce a litigare durante un picnic. Smettila di voler dominare ogni conversazione: non sei a un TED Talk, sei a una grigliata con la zia che puzza di citronella.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Cerchi relax e stabilità, ma trovi solo parenti che vogliono abbracciarti sudati. Questa settimana rischi di scioglierti come la maionese dimenticata al sole. Consiglio: sii zen. Oppure ubriacati. L’importante è che smetti di lamentarti ogni cinque minuti.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei più bipolare di un condizionatore che passa da 18 a 28 gradi. Flirti con chiunque respiri e poi ti lamenti se nessuno ti prende sul serio. Spoiler: non sei irresistibile, sei solo in ferie.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ogni volta che vedi una coppia che si bacia sotto il fuoco d’artificio, ti senti solo come un ombrellone dimenticato in spiaggia. Le stelle dicono che il problema non è il mondo, è il tuo feed emotivo sempre in modalità tragedia greca.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

È il tuo mese, quindi sei convinto che tutto ti sia dovuto: omaggi, complimenti, spazio vitale. E invece ti tocca sederti sul plaid accanto al cane bagnato. Accetta la dura verità: il tuo compleanno interessa solo a te e a Facebook.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi il Ferragosto con precisione militare, poi ti esplode il forno e finisci a cuocere le salsicce col phon. Il dramma è che anche in vacanza sembri uno che deve timbrare il cartellino del controllo. Impara a lasciarti andare… almeno fino all’aperitivo.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

L’indecisione ti assale anche sulla crema solare: SPF 30 o 50? Intanto ti ustioni le chiappe. Nelle discussioni familiari fai da paciere, ma in fondo speri che si prendano a piatti in faccia, così ti senti utile. Tattico, ma passivo-aggressivo come pochi.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Sensuale come sempre, ma con l’empatia di un condizionatore rotto. Questa settimana flirti, pungi, sparisci. Il tuo motto è: “ti amo, ma domani ti blocco”. Avrai successo, ma solo tra le persone che non hanno abbastanza autostima per evitarti.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Vorresti scappare in Tibet, ma ti ritrovi in campeggio con i bambini che urlano. L’avventura ti chiama, ma l’unica cosa che esplori è il bagno chimico del lido. Filosofia del giorno: la libertà è bella, ma portati dietro la carta igienica.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti sei portato il laptop in ferie “per sicurezza”. Sei il motivo per cui esistono i manuali anti-burnout. Ogni volta che qualcuno ride, tu pensi “quanta produttività sprecata”. Non sei una persona: sei un grafico a torta.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti senti un genio incompreso, ma non hai nemmeno finito il sudoku di settimana scorsa. La tua idea rivoluzionaria di “spiaggia senza sabbia” non ha riscosso successo. Dai, Acquario: torna sulla Terra, almeno per Ferragosto. Porta la birra, e magari qualcuno ti ascolta.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Soffri la nostalgia per cose che non sono mai successe. Guardi il mare e ti chiedi se sei nato nel secolo sbagliato. Sei dolce, emotivo, poetico… e anche un peso, diciamolo. Le stelle ti consigliano di parlare meno con le onde e più con persone reali.

 

CONCLUSIONE:
Questa settimana, le stelle ti augurano un buon Ferragosto… ma senza troppa convinzione. Perché si sa: il caldo scioglie le certezze, il sudore cancella la dignità, e i parenti ti chiedono ancora se “hai trovato lavoro”. Buona fortuna. E ricordati: lamentarsi è gratis, ma rompe.

