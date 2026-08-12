Temporale passato, conto rimasto: Vigili del Fuoco ancora al lavoro tra tetti e alberi pericolanti

Non si è ancora concluso il lavoro dei Vigili del Fuoco dopo la perturbazione che ieri ha colpito il territorio aretino. Anche oggi, mercoledì 12 agosto, le squadre del Comando provinciale di Arezzo sono impegnate nella messa in sicurezza di fabbricati industriali, abitazioni ed elementi arborei danneggiati dal maltempo.

Gli interventi riguardano soprattutto la rimozione di tegole, coperture e altre parti pericolanti degli edifici, oltre al taglio di rami spezzati e alberi che potrebbero rappresentare un pericolo per persone, veicoli e immobili.

Numerose le richieste arrivate dai cittadini, concentrate principalmente nel Casentino e nel territorio comunale di Arezzo.

Dall’inizio dell’emergenza sono circa 55 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, di cui una venticinquina soltanto nel corso della mattinata odierna.

La perturbazione se n’è andata, insomma, ma ha lasciato dietro di sé il solito conto da pagare. E mentre il cielo torna presentabile, a rimettere in ordine tetti, strade e alberi ci pensano ancora una volta i Vigili del Fuoco.