Incidente a Loro Ciuffenna: scontro tra auto e moto, due feriti trasportati in ospedale

Gravi condizioni per la donna soccorsa con l’elisoccorso, l’uomo trasportato in codice meno grave.

Alle ore 12:15 è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est a Loro Ciuffenna, in località via Setteponti Levante, a seguito di un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti il personale infermieristico di Montalto, la Misericordia di Valdambra, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Una donna di 53 anni, rimasta ferita nello scontro, è stata trasportata in codice 3 – condizioni critiche – all’ospedale di Careggi tramite Pegaso 1. Un uomo di 56 anni, invece, è stato trasferito in codice 2 – condizioni di media gravità – all’ospedale della Gruccia con l’ausilio del personale infermieristico.

