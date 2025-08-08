Operaio investito sulla Statale 73: 22enne trasportato in ospedale in codice 2

Alle ore 10:16 di questa mattina è scattato l’intervento del 118 ASL TSE per un investimento avvenuto lungo la Strada Statale 73, all’altezza di strada Torrino. La persona coinvolta, un operaio di 22 anni impegnato in lavori lungo la carreggiata, è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Arezzo con il supporto della Polizia Municipale. Sul posto è stato avvisato anche il personale del PISLL per gli accertamenti di competenza.

Il giovane, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo