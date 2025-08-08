29.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 8, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaOperaio investito sulla Statale 73: 22enne trasportato in ospedale in codice 2

Operaio investito sulla Statale 73: 22enne trasportato in ospedale in codice 2

Incidente sul lavoro nella mattinata lungo la Statale 73 ad Arezzo

Redazione
By Redazione

-

Alle ore 10:16 di questa mattina è scattato l’intervento del 118 ASL TSE per un investimento avvenuto lungo la Strada Statale 73, all’altezza di strada Torrino. La persona coinvolta, un operaio di 22 anni impegnato in lavori lungo la carreggiata, è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Arezzo con il supporto della Polizia Municipale. Sul posto è stato avvisato anche il personale del PISLL per gli accertamenti di competenza.

Il giovane, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo

Articoli correlati:

Montevarchi, 74enne investita in Piazza del Volontariato: trasportata in codice 3 a Careggi Marciano della Chiana: investito pedone, 57enne trasportato alle Scotte con Pegaso 2 Svastica e scritte suprematiste al parcheggio Dalla Chiesa: sdegno del Comune e denuncia ai Carabinieri Ladri di lusso da Sugar: furti audaci di un bomber e una borsa Vigili del Fuoco in azione a Badia Tedalda: bambino soccorso con l’elicottero Drago Omicidio a San Giovanni Valdarno: soffoca la madre malata e chiama i carabinieri, arrestata Scoperti con oltre 30.000 euro falsi: due uomini arrestati ad Arezzo Tentano la fuga speronando i Carabinieri: quattro arrestati tra Monterchi e Pieve Santo Stefano

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grave incidente sul raccordo A1 a Pietraia: 30enne elitrasportato alle Scotte
Articolo successivo
Ponte a Rigutino messo in sicurezza: transenna monolato e via, a posto anche la coscienza
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024