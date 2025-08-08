24.3 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 8, 2025
Grave incidente sul raccordo A1 a Pietraia: 30enne elitrasportato alle Scotte

Intervento di 118, Vigili del Fuoco e Pegaso 1: giovane in gravi condizioni dopo lo schianto

Questa mattina, alle ore 8:05, il 118 ASL TSE è intervenuto per un grave incidente stradale sul raccordo autostradale A1 Perugia, all’altezza di Pietraia, nel comune di Cortona.

Sul posto sono giunti l’ambulanza infermieristica di Foiano della Chiana, l’ambulanza medicalizzata di Castiglion del Lago, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Un uomo di 30 anni, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso.

