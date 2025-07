Arezzo, ultima sfida trentina: domani a Mezzana contro il Mantova! Forza Amaranto!

La preparazione dell’Arezzo continua a gonfie vele a Storo e domani pomeriggio si chiude il tour in Trentino con un’altra bella sfida: alle 16, a Mezzana (sopra Dimaro), gli amaranto affronteranno in amichevole il Mantova, squadra di Serie B.

Dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli Scudettato (che goduria!), la squadra avrà l’occasione di confrontarsi con un altro avversario tosto. Non avremo i 2.500 spettatori come a Carciato, ma sarà comunque una partita importante per testare i progressi. Mister Indiani ha già in mente di far ruotare tutti: vedremo due formazioni diverse in campo e magari qualche sorpresa positiva come quella di Guccione, che avrà altri minuti per mettersi in mostra.

Attenzione anche a Concetti, Perrotta, Ferrara, Sani e Puccini: i nostri Davide che contro il Golia partenopeo hanno fatto vedere gli artigli. E poi, immancabili, arriveranno le pagelle del Cesare, pronte a scaldare la serata amaranto!

Chi può, segua la partita live su Amaranto Channel, per chi invece vuol vivere l’emozione dal vivo, direzione A22 fino a Trento Nord, poi superstrada, SS43, deviazione sulla SS42 e… dopo Dimaro, eccoci a Mezzana.

Forza ragazzi, portiamo a casa un’altra bella prestazione!