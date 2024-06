La X legione era di Cesare !!

Non tutti conoscono cosa successe durante la guerra in Gallia, tuttavia la X era il fior fiore delle legioni precedentemente guidata da generale Pisone, poi fatto uccidere dopo i mantrattamenti nei confronti della popolazione degli Allobrogi, (alta Savoia) dallo stesso Cesare, che ne prese il comando nel 61 a, C, portando questa ad avere i piu grandi successi in battaglia, sia in Spagna, che i Gallia.

Prima di giungere a questo particolare episodio, bisogna spiegare, perché Cesare dette il nome di Equestris e Veneria, in quanto aveva come cavalieri dei Galli Edui ( popolazione zona Loira centrale) e la parte più decisiva nelle battaglie la svolgevano proprio loro

Il nome Veneria, in quanto Enea da cui discendeva la famiglia Julia, era considerato figlio di Venere.

Gli Edui era un popolo che fu diverse volte attaccato dal re germanico ( svevo) Ariovisto anche lui intenzionato a conquistare la Gallia e questo popolo fu aiutato e liberato dal conquistatore, proprio da Cesare che ne arruolo’ i migliori cavalieri.

Il re Ariovisto convoco’ il generale romano, per un accordo, atto a spartirsi tutta la Gallia, tittavia consigliò Cesare di non farsi scortare dai suoi pretoriani ( fanti), ma daila cavalleria, e diversi di loro avevano familiari resi schiavi, durante le varie occupazioni contro gli Edui, pensando di poterli manipolare con ricatti, al fine di predisporre un tranello fatale a Cesare stesso.

Cesare fece cambiare i suoi pretoriani e li fece vestire e fornire con le stesse armi dei cavalieri, e al povero re svevo, non restò altro che accordarsi per il momento con Cesare…….., dicesi che uno dei pretoriani era talmente grosso e robusto, che dovettero smontare un cavallo da tiro delle retrovie, per poterlo camuffare adeguatamente!!.