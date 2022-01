By Gianni Micheli

“Via di qua!” c’è sempre stato,

serve poco a dire il vero,

basta un indice puntato

ed un viso un po’ severo.

“Via di qua!” son tre parole,

spesso facili da dire,

negli uffici, nelle scuole,

fanno a volte divertire.

“Via di qua!” forte va detto,

“Questo è mio e non si tocca!”,

e se alzi un poco il petto

t’esce meglio dalla bocca.

“Via di qua!” l’han detto tutti,

da una parte del pianeta,

e nei sogni, quelli brutti,

chi va via è senza moneta.

“Via di qua!” dice la legge

per chi è senza documento

ma nessuno poi la legge:

i “Via di qua!” li porta il vento.

Finché un giorno, tra la gente,

proprio tu sei il “differente”,

“Via di qua!” ti viene detto

e ti punge lì nel petto.

La filastrocca di oggi è dedicata al volume “Via di qua!” di Henri Meunier e Nathalie Choux, Jaka Book.

Nel giorno in cui si celebra la Giornata della Memoria fa piacere ricordare che “Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all’interno di uno Stato.

Qualunque persona ha il diritto di lasciare qualunque paese, ivi compreso il proprio, e di potervi ritornare” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’ONU). Consigliato ai primi lettori dai 4 anni in su.