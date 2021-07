Arezzo, una città di cartone – 2

By Il Burattino

Di cartoni amiamo quelli animati, certamente non quelli sudici, bagnati e sporchi abbandonati per strada.

Peccato che abbondino, specie nei pressi di Piazza Grande, con i turisti stranieri e italiani che girano intorno, schifati.

Bella presentazione per la città d’arte !!!

Certo, se non li ritirano prima delle 13, la mattinata di chi va a spasso per fotografare monumenti e scorci pittoreschi sarà sempre rovinata.

In tre anni l’Amministrazione non ha risolto nulla, così come le associazioni dei commercianti, parrebbe.

Intanto i cittadini si devono sorbire la marea di scatole e scatolette, senza poter fare nulla.

Non ci stancheremo mai di dirlo, ma una città ostaggio di una lobby (dei commercianti), che può fare quello che vuole, spalleggiata dalla “no governance” pubblica, è una città che non ha dignità.

Finché non si guarderà l’interesse di tutti, e non di una sola parte, Arezzo resterà nella “mediocritas” assoluta.

Cambia la raccolta rifiuti in centro, ecco come

Raccolta rifiuti in centro storico, commercianti a confronto con l’assessore Sacchetti



Leggi anche:



Zozz Tour ad Arezzo (video)

Arezzo “Incul”…

Cialtrone dell’anno…