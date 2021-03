L ‘apertura della caccia a Scanzi

Lo aspettavano da tempo i fucilieri della destra per sparare dal loro capanno al volatile Scanzi e l’occasione è arrivata.

Il cerimoniere ufficiale degli sparatori, che ha il nome come le famose lame di un rasoio ci si è buttato a bomba facendo anche una figura meschina, zittito da Sileri e dal direttore sanitario Usl Evaristo Giglio.

Scanzi, lo sappiamo, è un aretinaccio ingestibile, a volte anche poco digeribile, ma è uno dei pochi che non ha peli sulla lingua, le sue dissertazioni sono fin troppo chiare e naturalmente le sue posizioni anti-salviniane e anti-renziane gli procurano un sacco di nemici, proprio quelli pronti a saltargli addosso.

Ad Arezzo poi non è ben visto anche per il suo successo social e gli aretini che sono un po’ come lui ma molto più invidiosi non perdono occasione per criticarlo.

Non staremo qui a ripetere la spiegazione per cui il nostro si è vaccinato, lo hanno già fatto chi di dovere.

Immaginiamo, però, che ad essere più incazzato sia proprio il babbo Luciano Scanzi, in arte Orso Grigio, per essere stato definito “familiare fragile”.

E poi quella parola “caregiver” familiare, cioè quando un figlio vive con genitori fragili, sì “caregiver” che si trova anche nelle disposizioni ufficiali, è un termine che fa proprio cacare.