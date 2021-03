Arezzo, le notizie di oggi 22 Marzo

Vaccinazione a Scanzi, la Procura apre un fascicolo

La vaccinazione con AstraZeneca al giornalista Andrera Scanzi, che aveva chiesto al proprio medico di essere inserito nella “panchina vaccinale” per eventuali somministrazioni per le rinunce, dopo avere ricevuto il vaccino, venerdi scorso, oltre al clamore mediatico che ha suscitato, ha anche uno strascico giudiziario.

La Procura di Arezzo ha deciso di aprire un fascicolo conoscitivo, senza indagati ne ipotesi di reato.



Scanzi, su Facebook ha spiegato di essersi mosso perfettamente all’interno delle regole, può togliersi la soddisfazione di aver fatto scuola, o meglio, come aveva commentato in queste ore, di aver aperto una porta a tanti altri potenziali vaccinati. Scanzi, su Facebook ha spiegato di essersi mosso perfettamente all’interno delle regole, può togliersi la soddisfazione di aver fatto scuola, o meglio, come aveva commentato in queste ore, di aver aperto una porta a tanti altri potenziali vaccinati. Intanto dalla Asl spiega la Adnkronos, che la procedura seguita è stata del tutto corretta. “Nessuna irregolarità” nel caso di Andrea Scanzi, a cui è stata somministrata venerdì pomeriggio, 19 marzo, una dose del vaccino AstraZeneca al Centro Affari (nel primo giorno dopo la ripresa delle vaccinazioni seguite allo stop). Scanzi ha potuto essere vaccinato, spiegano all’Adnkronos fonti della Asl Toscana Sud Est, perchè era stato inserito nella cosiddetta ‘lista dei panchinari’, cioè in un elenco delle persone che l’azienda sanitaria, in caso di disdette degli aventi diritto, contatta per inoculare le dosi rimaste inutilizzate alla fine giornate ed evitare così che vengano gettate via.

Consiglio comunale su Coingas, bocciata la richiesta sulla costituzione di parte civile

Voto contrario della maggioranza all’atto di indirizzo dell’opposizione:18 a 12 sui trenta partecipanti.

I gruppi Pd, Arezzo in Comune, Lista Ralli, Movimento 5 Stelle chiedevano a sindaco e giunta che il Comune si costituisse parte civile nel procedimento penale relativo a Coingas-Estra.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

La battaglia dello sterco

Il villaggio indiano di Gummatapura, è noto in tutto il mondo per il modo di concludere le festività di Diwali conuna grande battaglia di sterco di mucca.

I locali credono che una delle loro divinità, Beereshwara Swamy, sia nata dal letame.

Questo prodotto infatti è tenuto in così alta considerazione che le aziende lo utilizzano come ingrediente per prodotti di bellezza, artigianato artistico e molto altro. La battaglia è preceduta dalla raccolta del letame dalle case dei proprietari di mucche dael villaggio di Gummatapura, che viene caricato su dei carri per essere portato in un tempio dove i sacerdoti eseguono un rituale di benedizione.

Per i partecipanti, lanciare e essere colpiti con palle di letame è sia divertimento che superstizione, credono che toccando lo sterco benedetto con le mani, si possa essere curati dalle malattie.

Lavorare solo uno o due giorni alla settimana è la strada verso la felicità?

Gli accademicidell’Università di Cambridge, hanno scoperto che, le più felici delle 5.000 persone intervistate erano i dipendenti part-time e che un numero crescente di lavoratori desidera ridurre le ore.

Le nuove abitudini lavorative potrebbero anche alleviare le donne da una parte delle faccende casalinghe: cucinare, pulizie e accudire i figli, ​​dando agli uomini più tempo per aiutare.

Mentre secondo una ricerca del team, la salute mentale e la felicità peggiorano quando le persone iniziano a lavorare meno di un giorno alla settimana, lavorare solo un giorno alla settimana è sufficiente per fornire i benefici di benessere mentale e felicità che l’occupazione può offrire.

Tempeste e inondazioni, a Sydney, Newcastle, i bambini e gli adulti trasformano i parchi allagati in piscine

Gran parte del New South Wales è stata allagata a causa delle tempeste che si verificano una volta ogni 100anni.

Bambini e adulti stanno percorrendo strade allagate, parchi e riserve, trasformandoli in piscine improvvisate, emrgono filmati di gente del posto che sfrutta la brutta situazione sguazzando nelle pozzanghere.

4.000 case nella regione potrebbero essere evacuate, 74 i salvataggi effettuati durante la notte, in molti dei quali le persone si erano messe inutilmente in pericolo.

