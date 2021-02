Coronavirus, il report dei contagi e delle vaccinazioni

Territori sicuri a Sansepolcro. Due giorni: 7 positivi e 2 a bassa carica

Avanti fino a sabato

7 positivi, 2 positivi a bassa carica e 3 tamponi invalidati e quindi da ripetere.

Questi i risultati dei primi due giorni di attività di “Territori sicuri” a Sansepolcro.

Si riferiscono al 16 e al 17 febbraio.

2.229 sono stati i tamponi effettuati.Continua a leggere



Le postazioni saranno attive fino a sabato 20 febbraio presso il walk/through di via Saragat, area parcheggio palazzetto dello Sport con orario tra le 9.00 e le 13.00 e le 14.00 e le 18.00.

Complessivamente si sono avute finora 6.150 prenotazioni.

Per oggi sono 1.414 e per domani 961.

I test sono aperti a tutti i cittadini residenti a Sansepolcro, ma anche agli studenti di fuori comune e regione che frequentano scuole in città ed alle persone che lavorano a Sansepolcro anche se residenti fuori comune, ma comunque in un comune della Toscana.

Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

Le operazioni sono coordinate e gestite dal personale della USL Toscana Sud Est in collaborazione con Croce Rossa e Misericordia.

Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori.

AUSL Toscana Sud Est: il report delle vaccinazioni nella provincia di Arezzo

Virus:+ 54 nuovi positivi



Totale dose 1 provincia di Arezzo 10298

Vaccinazioni a ospiti Rsa 1377

Vaccinazioni a operatori sociosanitari 5726

Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) 1738

Personale non sanitario

1117

Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate 209

Persone con età uguale e maggiore di 80 anni 120

Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) 2

Totale vaccinazioni eseguite per tipologia di vaccino Pfizer – Biontech 7532

Moderna 721

Astrazeneca 2045

Totale dose 2 provincia di Arezzo 5267

Vaccinazioni a ospiti Rsa 1160

Vaccinazioni a operatori sociosanitari 3690 Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) 0 Personale non sanitario 407 Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate 0 Persone con età uguale e maggiore di 80 anni 0 Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) 0 Totale vaccinazioni eseguite per tipologia di vaccino Pfizer – Biontech 4948 Moderna 319 Astrazeneca 0 Virus:+ 54 nuovi positivi Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 Febbraio 2021 alle ore 14 del 19 Febbraio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 54 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 2.085 tamponi.

Le persone positive in carico sono 1.014.

Si registrano 22 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 14 Castelfranco Piandiscò 5 Castiglion Fiorentino 5 Cavriglia 3 Cortona 4 Foiano Della Chiana 3 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 1 Monte San Savino 7 Pratovecchio-Stia 2 San Giovanni Valdarno 2 Sansepolcro 6



Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 60 TI San Donato Arezzo 11