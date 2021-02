Arezzo, le notizie di oggi 20 Febbraio

Sessantenne incassa reddito di cittadinanza e spaccia cocaina

Poco dopo mezzogiorno di giovedì scorso, a conclusione di una serie di servizi di osservazione e pedinamento in auto ed a piedi, iniziati nelle giornate precedenti, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino del Centro America di circa 60 anni, disoccupato, colpito da precedenti denunce e percettore del reddito di cittadinanza.

Arrivati sul posto, lo straniero continua a negare di avere qualcosa di illecito nascosto in casa, ma procedendo alla perquisizione domiciliare, vengono trovati nascosti nell’armadio della camera da letto, avvolti in un pezzo di stoffa,n 38 involucri in plastica con all’interno di ciascuno circa 10 grammi per un peso complessivo di 395 grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato. Lo stupefacente ed un bilancino rinvenuto durante le operazioni sono stati sottoposti a sequestro penale. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso il locale istituto carcerario, in attesa delle successive fasi del procedimento.

L’uomo verso le ore 11:30 di giovedì lascia la propria abitazione in provincia di Arezzo e con un mezzo pubblico, arrivava in città scendendo in prossimità della stazione ferroviaria, poi si aggira nelle vie limitrofe senza un reale motivo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Cosa non si fa per il vaccino

In Florida due donne si sono travestite da anziane per cercare di farsi vaccinare gratis contro il Covid-19 entrambe di età inferiore ai 45 anni, indossavano cuffie, guanti e occhiali per camuffarsi cercando di apparire due over 65 anni, l'età minima al momento per essere vaccinati gratuitamente in Florida. Le due sembra l'abbiano fatta franca per la prima dose mentre per la seconda, il travestimento da vecchiette è stato scoperto.



Intanto a Tel Aviv, nei posti frequentati nel fine settimana dai giovani vengono organizzati i “Vaccine bar”: la somministrazione del vaccino avviene al bancone con la birra in omaggio.

All’iniziativa partecipano sette locali della città, nelle zone della movida, la vaccinazione è senza appuntamento e fino a mezzanotte.

La CT della Nazionale femminile Iraniana di Sci Alpino guarda i Mondiali di Cortina da casa: il marito non le ha permesso di viaggiare

This is happening in the 21st century!

Samira Zargari, Head coach of Iran's ski team, wasn't allowed to accompany her team to the tournament in Italy. You know why?

Her husband didn't give her permission. In Iran women need the permission of male guardians to leave the country pic.twitter.com/WL49tmc9SW

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 17, 2021