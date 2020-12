Una miccia accesa non spegnerà la crisi

Oggi, davanti ad un noto negozio che vende fuochi d’artificio, come da foto, c’era una lunga fila di persone, in attesa di entrare ed acquistarli.

Ma sinceramente cosa c’è da festeggiare in un anno che ha portato solo cose brutte a livello globale ?

Mistero.

Per carità, ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede, ma in questo momento storico, in cui la crisi attanaglia aziende, privati e commercianti, non sembra quasi uno “schiaffo alla miseria” ?

Non sarebbe stato meglio fare una donazione per aiutare i più bisognosi ?

O semplicemente portare un panettone, qualche cioccolatino del cibo a qualcuno che sapete sia messo male ?

Tanto più che anche gli animali soffrono e si spaventano con i botti, un motivo in più per non acquistarli.

Poi, in coscienza, ognuno faccia come vuole, siamo in democrazia.