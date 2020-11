Parte lunedì il test sierologico per tutti i bambini da 3 a 14 anni

I costi: 30 centesimi ad aretino e il campione potenziale è di 8.500 tra bambini e bambine

Ghinelli e Tanti: “ci riferiamo al modello di Regione Emilia Romagna e al progetto sostenuto nei Comuni del lodigiano.

Le prenotazioni già online nel sito del Comune.

Arezzo, come l’Emilia Romagna, il Veneto, le Marche, la Lombardi, in particolare i Comuni del lodigiano, dà il via allo screening diffuso e lo attiva per tutti i bambini e le bambine da 3 a 14 anni.

Si tratta di una campagna senza precedenti sostenuta economicamente dal Comune di Arezzo e rivolta, per ora, ai solo bambini, ma all’interno di un progetto più ampio che vede il Comune di Arezzo disponibile ad avviare un’azione di prevenzione e approfondimento epidemiologico rivolto a tutti i 100mila aretini.

Dal 30 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il personale di Croce Rossa effettuerà il test in base a precise prenotazioni che i genitori potranno fare digitando su https://www.comune.arezzo.it/notizie/test-sierologici-fascia-deta-3-14-anni-come-prenotare o cliccando il quadro di riferimento in evidenza nell’homepage del sito del Comune di Arezzo.

Ogni giorno si potranno effettuare circa 400 test.

I protagonisti di questa “fase uno” oltre al Comune di Arezzo e Croce Rossa Italiana sezione di Arezzo, che processerà i test, sono: la Toscana ASL Sud Est che sostiene operativamente l’iniziativa e che ha messo a disposizione dei riferimenti in caso di risultato positivo del sierologico, il Provveditorato agli studi, l’Associazione dei Nasi Rossi, i medici del sorriso che siamo abituati a incontrare nel reparto di pediatria del San Donato, e la ditta Lascaux che ha messo a disposizione gratuitamente il portale per la prenotazione delle famiglie.

Il test, ovviamente, è su base volontaria.

Si tratta di un test assolutamente non invasivo che si svolgerà in pochissimi minuti attraverso un semplice “pungidito”.

Successivamente i genitori riceveranno via mail l’esito.

Se il test sarà negativo, non ci saranno altri passaggi da fare; se invece risulterà positivo, oltre alla famiglia, verrà avvisato il pediatra di riferimento che potrà attivare la procedura di verifica attraverso il test molecolare che è l’unico al momento che può acclarare in via definitiva la positività al Covid 19.

Il test sierologico serve a rilevare se la persona testata è entrata in contatto con il virus e ciò ha due scopi fondamentali: segnalare, appunto, l’avvenuto contatto e quindi il potenziale rischio di essere positivi asintomatici, cosa che verrà acclarata solo dal tampone nasofaringeo, ma anche valutare l’andamento della pandemia nel campione testato al fine di avere informazioni utili anche dal punto di vista epidemiologico.