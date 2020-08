Arezzo, le notizie di oggi: 27 Agosto

Ubriaco a 110 km/h in autostrada, la polizia gli ritira la patente e sequestra il TIR

Un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle, nella giornata di ieri, ha intercettato e fermato, sulla A1, un camionista di nazionalità non italiana in evidente stato di ebbrezza alcolica che, dopo essersi fermato all’Autogrill di Roncobilaccio, riprendeva la marcia a bordo del suo tir in direzione sud, nonostante gli inviti di persone lì presenti a non riprendere la guida. Continua a leggere



Le pattuglie della Polizia Stradale intervenute per scongiurare il rischio di incidenti, poiché l’autista procedeva oltre il limite dei 90 km/h consentiti con andatura non rettilinea, come segnalato sia dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze sia da alcuni conducenti in viaggio sulla A1, bloccavano lo stesso grazie proprio alle indicazioni fornite in tempo reale da un utente in viaggio. Le pattuglie della Polizia Stradale intervenute per scongiurare il rischio di incidenti, poiché l’autista procedeva oltre il limite dei 90 km/h consentiti con andatura non rettilinea, come segnalato sia dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze sia da alcuni conducenti in viaggio sulla A1, bloccavano lo stesso grazie proprio alle indicazioni fornite in tempo reale da un utente in viaggio. Gli operatori della Stradale di Battifolle riuscivano, con diversi tentativi ed in assoluta sicurezza, a fermare il tir all’altezza del Casello di Incisa. Il camionista, dipendente di una azienda di autotrasporti partenopea e lì residente, sottoposto ai controlli di rito presentava un tasso alcolemico di 2,13 g/l nel sangue; pertanto gli agenti procedevano all’immediato ritiro della patente, al sequestro del mezzo e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Un particolare riconoscimento da parte della Polizia Stradale alla collaborazione fornita e al senso di responsabilità manifestata dai cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno evitato che un comportamento illecito e assolutamente irresponsabile potesse portare a ulteriori e decisamente più gravi conseguenze.

Veicoli danneggiati dopo il lavaggio, Municipale controlla l’autolavaggio, c’è un addetto senza patente

In seguito alle segnalazioni di alcuni residenti nel quartiere di Saione, la Polizia Municipale ha provveduto a effettuare specifici controlli su un autolavaggio presente in zona.

I cittadini avevano notato che i dipendenti dell’autolavaggio, dopo la pulitura delle auto dei clienti, spesso uscivano alla guida dei veicoli con fare circospetto, per andare poi a parcheggiarli nelle strade vicine, in attesa che venissero ritirati. Continua a leggere



A questo si erano aggiunte altre segnalazioni, stavolta da parte dei proprietari delle autovetture, che dopo il lavaggio le avevano trovate in sosta, danneggiate, nei pressi dell’attività.

Ieri mattina gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un addetto dell’autolavaggio che, alla richiesta di mostrare il documento abilitativo alla guida, ha dichiarato di esserne sprovvisto.

L’uomo, un ventiduenne di nazionalità egiziana, è stato sanzionato per guida senza patente.

in aggiornamento