Arezzo città turistica de sti cialtroni

Tutti a sperare che in città si riprenda un flusso turistico, tutti a farfugliare sulla capacità di Arezzo ad essere un luogo carino e visitabile per accoglienza e gradevolezza e poi si lascia per giorni una chiusura al traffico come nella foto, in pieno Corso Italia.

C’erano milioni di altri modi per segnalare la chiusura, si è scelto la più cafona ed inguardabile.

Non è solo sciatteria, è vergognosa mancanza di amore per la città, è incapacità a rendere Arezzo una città moderna e non da “proda”.

Tanti discorsi inutili degli amministratori si infrangono in questa foto che ha fatto schifo a diversi operatori della zona che vorrebbero una città accogliente ed intelligentemente curata.