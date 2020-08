Arezzo, le notizie di oggi: 2 Agosto

By Redazione

Ciclista cade dalla bici per un malore, è grave

Questa mattina poco prima delle 9,30, un uomo di 68 anni mentre stava pedalando sulla strada provinciale 25, con un gruppo di amici, quando in località Cesa, ha accusato un malore ed è caduto di biciletta, nella caduta si è procurato un trauma cranico.

All’arrivo dei soccorsi il ciclista era in arresto cardiaco, gli è stato praticato il massaggio cardiaco.

La Centrale del 118 ha inviato l’ambulanza con infermiere da Monte San Savino e automedica.

Attivato in parallelo l’elisoccorso regionale Pegaso2, che ha provveduto al trasporto dell’uomo all’ospedale Le Scotte di Siena, con codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cortona.

in aggiornamento