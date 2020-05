Mascherine usate, che fine faranno ad Arezzo ?

By Il Burattino

Ad Arezzo (portiamo il discorso sul locale, ma vale per tutta Italia) è invasa da mascherine e guanti monouso buttati via dalle persone dopo averli indossati.

Inoltre camici, cuffie, tute e calzari utilizzati da medici e infermieri negli ospedali, oltre a mascherine e guanti, sono in quantità notevole da smaltire.

Che fine fanno ?

Che fine dovrebbero fare realmente ?

Quesiti che dobbiamo porci, poiché il rischio inquinamento e contaminazione da questi oggetti non è irrilevante.

Hanno appesantito sicuramente il volume di rifiuti della differenziata, aumentando la spesa per la raccolta e lo smaltimento, generando un nuovo degrado; uccelli impigliati nelle mascherine disseminate nelle strade, giardini, lungo i fiumi.

I dati ufficiali dicono che gli scarti del settore sanitario seguiranno come sempre la strada riservata ai rifiuti pericolosi. Ogni anno arrivano negli inceneritori o vengono avviate a sterilizzazione circa 145 mila tonnellate di rifiuti potenzialmente infetti: tra marzo e aprile di quest’anno, questo flusso ha subito un aumento di circa il 20%.

Per il resto i dispositivi usati per andare a fare la spesa o a passeggiare, vanno buttati nel contenitore dell’ indifferenziata, chiusi in una busta. Quelli utilizzati nei luoghi di lavoro sono rifiuti speciali e vanno smaltiti sul posto; se assimilati ai rifiuti urbani confluiscono nella raccolta urbana indifferenziata.

La confusione resta comunque, perché Regioni e Comuni hanno recepito e legiferato in materia di smaltimento in modo diverso.

La rete di smaltimento dovrebbe essere regolamentata in modo più chiaro, non lasciando spazio a interpretazioni personali, in previsione poi dell’aumento di plastica che inquinerà con la riapertura della ristorazione e dell’asporto.

Alla fine, come sempre succede in Italia, vale tutto e il contrario di tutto.

