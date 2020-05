Arezzo, tutte le notizie di oggi: 16 Maggio

By Redazione

Squadre volanti della polizia impediscono un suicidio

E’ stato salvato un noto caso psichiatrico che minacciava di gettarsi dalla finestra, grazie all’intervento della polizia.

Il fatto, martedi 13 maggio, in seguito ad una richiesta di aiuto giunta al 118, dopo che inutilmente i sanitari erano intervenuti per tentare invano du calmare un soggetto già noto alle forze dell'ordine e con gravi problemi psichiatrici, che minacciava il suicidio.



Le due pattuglie giunte immediatamente sul posto hanno trovato ll'uomo in forte stato di agitazione e già pronto ad attuare il folle gesto: era seduto sul davanzale della finestra del suo apprtamento con le gambe a penzoloni nel vuoto. Gli agenti con un' opera di mediazione dall'esterno dell'appartameno hanno cercatoildialogo con il soggetto, tenendolo occupato e distraendoloo dal proposito di suicidarsi, intanto gli uomini della volante 2 si sono introdotti all'interno dell'appartamento e con cautela arrivandogli alle spalle, lo hanno afferrato mettendolo in salvo.

I militari lo hanno poi tranquillizzato e sono intervenuti in aiuto ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale San Donato per sottoporlo a cure psichiatriche.

Acquista on line due mascherine per 40 euro, ma sono senza certificazione: una denuncia per truffa

Nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus, un uomo di Bibbiena, aveva ordinato due mascherine FFP2e FFP3 su un sito di e-commerce pagandole 40 euro.

La sorpresa, dopo pochi giorni, le mascherine pubblicizzate altro non erano che immagini verosimilmente scaricate dalla rete, perché nelle mani dello sfortunato casentinese pervenivano due manufatti totalmente diversi, di dubbia funzionalità, utilità e privi di qualsiasi certificazione di sicurezza/efficienza prevista per i DPI e dispositivi medico – chirurgici.



I Carabinieri della Stazione di Bibbiena hanno raccolto la denuncia del malcapitato e avviato una serie di accertamenti al termine dei quali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, un 60enne italiano che a Roma gestisce una nota azienda di distribuzione di materiale di vario genere.

L’azienda incriminata, era già finita al centro di polemiche e denunce per fatti analoghi, poiché altro materiale, di altra tipologia, era giunto nelle mani dei destinatari spesso con caratteristiche completamente diverse da quelle pubblicizzate.

Nel caso delle mascherine, erano state messe in vendita nonostante ciò fosse stato impedito dalle autorità competenti.

in aggiornamento