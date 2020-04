A proposito di commenti…a sproposito

Le conferenze stampa giornaliere del Sindaco Ghinelli potrebbero tranquillamente esaurirsi nel breve spazio di un minuto, giusto il tempo necessario per fornire ai cittadini le informazioni sui casi di contagio da Coronavirus nel Comune di Arezzo o, tuttalpiù, in Provincia.

I reggenti di Palazzo Cavallo, però, non si limitano a dare…i numeri, ma hanno avuto la brillante idea di trasformare queste conferenze stampa di carattere istituzionale in uno show mediatico:

ecco, quindi, ad accompagnare i numeri, alcuni grafici e diagrammi, che dovrebbero rappresentare un supporto efficace per trasmettere informazioni in modo semplice e visivo, ma che, in realtà, risultando poco comprensibili ai più, costituiscono la parte più noiosa dello spettacolo ;

ecco i video filmati dal drone svolazzante sulle teste degli aretini ; ecco l’ospite di turno, spesso scelto dal Sindaco tra i colleghi di altri Comuni, quasi sempre espressione della sua parte politica, con cui fa un gioco degli specchi stucchevole ; ecco, infine, la parte della diretta riservata alle domande dei giornalisti, anch’essi scelti con cura tra quelli che, invece di domande o di chiarimenti, forniscono a Ghinelli veri e propri assist.

Il tutto per un tempo che oscilla dai 30 ai 45 minuti, durante il quale scorrono nella parte più bassa dello schermo (ed anche nella parte più bassa della trasmissione), i commenti degli aretini alle parole del Sindaco e dei suoi ospiti.

Di seguito alcuni esempi:

Checco Checco: O coso ieri alla chiesa de san donato davano i ramuscelli d’ulivo é passa la polizia a berciare….ite a casa sarano stati du decinaia de cristiani

Francesco: Vendo motosega dolmar top handle da potatura, ovviamente per conto di amico, prezzo ottimo

Maurizio: A me me sembra che andrà tutto bene , un par de palle

Giulia: Comunque in questa chat ci deve essere qualche troll, perché alcune domande sono assurde

Federico: Non tutti sono in grado di sostenere i figli ? Ci sono i preservativi in quel caso

Giuliana: Ma le uova non di possono benedire quest’anno????

Giacomo: La prossima volta Metti la musica metal!!!! 😁😁😁😁

Daniela: Mettete le uova durante la messa che stiamo vedendo a Teletruria e verranno benedetti

Maurizio: Basta che non dica andrà tutto bene , sennò tocchiamoci le palle

Marjorie: Grazie I volontari…Amore Sindaco 🐕💕

Nicola: Si potevano distribuire coi volontari anche due cotolette di agnello però

Luca: Tutti al giro giuro che domani ve faccio gambetta alla Catona

Deanna: Fioristi , vivai aperti e chiuso il cimitero … non rispondete con la

squallida battuta : esci e ci vai per sempre

Marcello: Il programma sta andando fuori tema..mi metto a guardare la D’Urso.

Francesco: Domanda ma lo sciogarden e giustto che sia aperto secondo voi 🤣

Renato: Sinaco hai rotto il c..o te i grafici e chi te li mette!

Tanto i krukki se son meno di 6 milioni n’contano nulla PARLACI DI AREZZO IOLAI!

Beta: Potrebbero consegnare le mascherine col drone!!

Leonardo: Facci rivedere la Ginetta che è meglio di te!!

Luca: Chi ruba le mascherine spero che gli facciano pro !!! Che gli servano X schiantare

Giuseppe: Le “comari” al balcone che cercano le persone fuori, sono eccezionali, mamma mia, rilassatevi.

Maria: Sindaco voglio le sigarette e non il giornale, PER FAVORE

Francesco: Il vescovo si e abbronzato tt rosso

Rita: Ma rosso😳

Francesco: Siamo sicuri che sia un abbronzatura? 🤣

Lorena: Ma come parla il vescovo??

Andrea: O mammina che cignata….

Maurizio: Quanto faceva de gradi?

David: Ma come l ha!!!!!

Sara: Staccate il Wi-Fi

Leonardo: Comandicci stacca il collegamento…..

Gabriele: Sindaco mi sa che oggi non era il giorno giusto per invitare il vescovo

Roberto: Se il sindaco non lo ferma si va avanti fino a notte fonda.

Patrizia: COMANDUCCI STACCAAAAAAA🤦‍♀‍🤦‍♀‍

Stefano: Un mese di progressi streaming col sindaco distrutto in 8 minuti…

Margherita: Il Ghinelli è in trance 😂

Maurizio: Caro vescovo, uno degli interventi più inutili e fuori luogo sentiti da oltre un mese….te la sei giocata male la Pasqua….mangia e bevi meno !!!

Come si vede, sono commenti dal contenuto più vario: alcuni ironici, altri educati, altri ancora maleducati ed offensivi (quelli che lo erano di più abbiamo evitato di riportarli !) ed a chi gli ha suggerito di chiudere la chat, Ghinelli ha risposto di non volere limitare la libertà di espressione di alcuno e di lasciare all’intelligenza delle persone la responsabilità di quello che scrivono, aggiungendo di non guardare ai commenti nei suoi confronti, siano essi positivi o negativi.

Se ci guardasse, noterebbe, come abbiamo notato noi dell’Ortica, che quelli positivi provengono quasi sempre dalle stesse persone: Daniela B., Gioia L., Elisa C., Barbara P., Catia B., Elisabetta G., Rita B., Debora C., Benedetta G. e, per ovvi motivi, Marjorie, sono le più affermate “laudatrici” professionali e sequenziali, che ripetono Bravo !, Bravissimo ! all’indirizzo del Sindaco anche più volte in ogni conferenza stampa, rimpolpettando prontamente quei due o tre (Walter R., ad es.), che si azzardano a criticare l’operato del loro idolo.

Tra tutti i commenti avvistati, ce n’e’ uno in particolare, che ha stupito noi dell’Ortica e che merita una trattazione a parte: è quello di Franco Scortecci, che si domanda e domanda, con malcelata ironia, se Perticai sia in ferie, dal momento che, per due giorni consecutivi, non ha posto domande al Sindaco.

Rassicuriamo il valente Amministratore Unico di Coingas s.p.a.: Perticai non è in ferie ; più semplicemente, non gli va di essere accusato di fare polemica, quando pone domande fondate (ad es., quella relativa alla chiusura dei mercati agroalimentari), di contro ricevendo risposte infondate e non veritiere ; oppure domande, cui il Sindaco, ammettendo di non poter rispondere in diretta, è costretto a fornire, peraltro tardivamente, piccate risposte scritte ; od altre ancora, che non gli vengono neppure trasmesse dalla sua collaboratrice.

Ironia per ironia, Scortecci non deve preoccuparsi, se, in futuro, Gino Perticai farà o non farà altre domande al Sindaco.

Si dovrà, invece, preoccupare, lui, indagato dalla Procura della Repubblica aretina per favoreggiamento ed abuso d’ufficio nell’affare Coingas, se siano state o no convincenti le risposte fornite al P.M. nelle 9 ore e passa dell’interrogatorio dell’ottobre scorso, nonché delle altre domande che potrebbero essergli poste, allorche’ l’inchiesta riprenderà il suo corso.

Forse Perticai quel giorno sara’ davvero in ferie !!