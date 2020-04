Ad Arezzo siamo bravi o fortunati, ma intanto il virus rallenta poco e niente

I numeri quotidiani nazionali non sono buoni, inutile negarlo. I grandi esperti avevano previsto il picco per il 28 marzo, poi per i primi di aprile e in qualche modo cercano di farci credere che ora abbiamo imboccato la discesa.

Ma non abbiamo bisogno di tirare i freni per evitare i pericoli; casomai c’è ancora da pedalare.

E’ chiaro che il governo non sa che pesci prendere e aspetta la reale diminuzione dei dati per permettere un po’ di riaperture; ma i cittadini, visti i risultati quotidiani, cominciano a essere sfiduciati e sono in ebollizione.

Primi fra tutti coloro che non lavorando non percepiscono introiti, come ristoratori, albergatori e tutti coloro che sono legati al turismo e che con il turismo e l’abbigliamento vivono.

Abbiamo sperato a lungo che Arezzo diventasse una città turistica, oltre che dell’oro, e ora che avevamo preso un po’ di abbrivio, siamo stati stroncati in salita.

Arezzo nella situazione generale è un’isola felice, non si capisce bene se per merito o fortuna, ma questo conta poco.

Certo, cominciamo a stancarci anche noi, che non vediamo una vera uscita dal tunnel, ma c’è poco da lamentarsi perché la colpa probabilmente non è di nessuno…

