Quando lo sport…fa male

Recentemente il Comune ha messo mano alla ristrutturazione dei locali della palestra in via della Palestra, che collega San Clemente a San Lorentino.

Tutto bello, tutto nuovo, peccato riguardi solamente la parte interna dei locali.

La zona esterna infatti è rimasta in degrado ed abbandono, con accumuli di materiali dei lavori, reti strappate, rifiuti ed erbacce.

Un lavoro fatto a metà, le cui ragioni sono a noi oscure, forse dovuti alla mancanza di fondi per il completamento, oppure un ritardo nei lavori per motivi logistici, questo non ci è dato sapere.

In più nella notte di Capodanno alcuni vandali hanno tagliato le gomme e rigato la carrozzeria di alcune auto in sosta proprio in quella strada.

La Polizia ha effettuato dei sopralluoghi oggi per capire meglio cosa è successo.

La zona è sempre stata considerata di pregio, e vederla degradata in questo modo indigna e spinge a chiedersi perché il Comune l’abbia trascurata.

A breve poi dovrebbe insediarsi nei pressi la sede della Guardia di Finanza, che dovendo transitarci, potrebbe metterci mano e installare le telecamere di sicurezza.

Una situazione brutta su tutti i fronti, perché quando si vuole ristrutturare un immobile pubblico, lo si deve fare per bene, e non a “spizzichi e bocconi”.

Invitiamo l’amministrazione a provvedere al più presto per ripristinare al meglio l’area, perché dal degrado nasce altro degrado, che si espande poi a macchia d’olio.

Un 2020 che non inizia certo bene, con la speranza che con il nuovo anno a Palazzo Cavallo mettano più la testa su questi problemi.