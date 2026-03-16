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Cortona celebra la Chianina: a Fratticciola torna la 71ª Mostra del “Gigante bianco”

Tradizione agricola e valorizzazione del territorio nel cuore della Valdichiana

Redazione
By Redazione

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Torna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione agricola della Valdichiana. A Fratticciola, nel territorio di Cortona, è pronta a rinnovarsi la Mostra dei bovini di razza Chianina, che nel 2026 raggiunge la sua 71ª edizione. L’evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo negli spazi del Museo della Civiltà Contadina di Fratticciola, con un’anteprima in programma venerdì 20 marzo dedicata a un convegno di approfondimento sul futuro delle aree rurali.

La manifestazione sarà come sempre dedicata al “Gigante bianco”, simbolo della zootecnia locale e della storia agricola della Valdichiana. Nel corso della due giorni sono previste numerose iniziative che uniscono allevamento, tradizione e valorizzazione delle produzioni locali.

Tra gli appuntamenti confermati ci sono il mercato del vitellone da carne, il 24° concorso delle vitelle da carne pregiata, la Fiera agroalimentare e la mostra mercato delle attrezzature agricole e dei prodotti del territorio. Torna inoltre la quinta esposizione degli animali da cortile, pensata per coinvolgere anche le famiglie e il pubblico più giovane.

BROCHURE PROGRAMMA VITELLONE-2026

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico curato dall’Associazione Il Carro di Fratticciola. Gli studenti dell’Istituto “Angelo Vegni”, con gli indirizzi tecnico agrario, professionale agrario e alberghiero, saranno protagonisti di lezioni dedicate alla gastronomia, alla zootecnia e alla scienza dell’alimentazione. Il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco proporrà inoltre gli show cooking “T’amo Vitellone Bianco in cucina”.

Non mancheranno degustazioni di vino e olio del territorio, momenti dedicati al formaggio e ai prodotti tipici locali, in un programma che punta a valorizzare l’identità agricola e gastronomica della Valdichiana e a rafforzare il legame tra tradizione, formazione e futuro del mondo rurale.

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