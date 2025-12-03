Due incidenti in poche ore tra Bucine e Caprese Michelangelo: cinque feriti in codice 3

Alle 18:46 è stato attivato il 118 ASL TSE per un intervento in località Bucine, sulla SP540, dove un altro incidente ha coinvolto due automobili. Sul posto sono giunte un’ambulanza infermieristica da Montalto, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Una donna di 47 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 3 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siena.

Alle 17:34 di ieri il 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente avvenuto sulla SP47, nel comune di Caprese Michelangelo, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Quattro uomini di 58, 42, 40 e 30 anni sono stati soccorsi e trasferiti in codice 3 al Pronto Soccorso di Arezzo.

Sul posto sono arrivate due ambulanze infermieristiche, un’ambulanza BLSD, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Una squadra della sede centrale di Arezzo e una del Distaccamento di Sansepolcro hanno operato congiuntamente per l’immobilizzazione e la spinalizzazione dei feriti, oltre che per la messa in sicurezza dei veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre assistito i Carabinieri nelle operazioni di rilievo, illuminando l’area dell’incidente con colonne fari per consentire le verifiche necessarie.