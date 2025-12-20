9.4 C
Comune di Arezzo
sabato, Dicembre 20, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un ferito

Incidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un ferito

Incidente autonomo sulla Statale 73: auto su un fianco ad Anghiari, conducente soccorso

Redazione
By Redazione

-

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale e Distaccamento Volontari di Sansepolcro, sono intervenuti nel Comune di Anghiari, in località Le Ville, per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 73.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente su un fianco. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi ed è stato preso in carico dal personale di un’ambulanza dell’Emergenza Sanitaria giunta sul posto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a GPL, in attesa del soccorso meccanico e dei rilievi di legge. Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza per evitare ulteriori rischi legati alla fuoriuscita di carburante o a possibili incendi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale di ANAS e i Carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti del caso.

Articoli correlati:

Incidente sulla Ss73: donna di 49 anni ferita Schianto sulla S.S.73: muore un 22enne nonostante i soccorsi Due incidenti in poche ore tra Bucine e Caprese Michelangelo: cinque feriti in codice 3 Grave incidente sulla SP 9 Fiorentina a Faella: tre feriti, intervento dell’elisoccorso Incidente stradale a Bucine Levanella: 59enne trasportato in ospedale in codice 2 Aretino in vacanza investe una ragazza di 21 anni: guidava senza patente, lei lotta per la vita Incidente auto-bici ad Arezzo: ciclista di 62 anni trasportato in ospedale in codice 2 Incidente con quad a Castel San Niccolò: 48enne trasportato in ospedale con Pegaso 1

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
L’Arezzo frena in Sardegna: solo un pari contro la Torres, vetta ancora vicina
Articolo successivo
Arezzo, cane precipita in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del Fuoco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024