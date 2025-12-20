Incidente stradale ad Anghiari: auto si ribalta sulla SS73, un ferito

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale e Distaccamento Volontari di Sansepolcro, sono intervenuti nel Comune di Anghiari, in località Le Ville, per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 73.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura si è ribaltata autonomamente su un fianco. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi ed è stato preso in carico dal personale di un’ambulanza dell’Emergenza Sanitaria giunta sul posto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a GPL, in attesa del soccorso meccanico e dei rilievi di legge. Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza per evitare ulteriori rischi legati alla fuoriuscita di carburante o a possibili incendi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale di ANAS e i Carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti del caso.