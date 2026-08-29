La Lancia d’Oro si mette in posa: le immagini della 150ª Giostra del Saracino

Nel chiostro di Palazzo dei Priori, davanti a un pubblico numeroso e con la partecipazione di tamburi, chiarine, alfieri e rappresentanze dei quattro Quartieri, è stata presentata la Lancia d’Oro della 150ª edizione della Giostra del Saracino.

Il trofeo è dedicato ai 750 anni dal Conclave di Arezzo del 1276, considerato il primo celebrato secondo le nuove regole introdotte da Gregorio X. La Lancia è stata realizzata dal maestro intagliatore Francesco Conti sulla base del bozzetto di Sonia Pierallini, vincitrice del concorso promosso dall’amministrazione comunale. Nell’opera convivono richiami gotici alla chiesa di San Domenico, simboli legati al Conclave e suggestioni artistiche ispirate agli anni Trenta e al futurismo.

La cerimonia, aperta alla città, ha visto gli interventi del sindaco Marcello Comanducci, del vescovo Andrea Migliavacca, del vicesindaco e assessore alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini, dei rettori dei Quartieri e del consulente storico Luca Berti.

La 150ª Giostra sarà accompagnata da numerose iniziative: un percorso fotografico sotto le Logge Vasari, la mostra “150 volte Giostra del Saracino. Anni ’30… Gli inizi”, un annullo filatelico celebrativo e il concerto del 3 settembre in Piazza Grande con Musici, Sbandieratori, Signa Arretii, Quartieri e Araldo.

Nella galleria, le immagini della presentazione e i dettagli della Lancia d’Oro che i quattro Quartieri si contenderanno in Piazza Grande.