Tennis Giotto, trionfo tricolore: Zeno Roveri è campione italiano Under 15

Il giovane talento aretino vince a Bologna il suo primo titolo individuale. Applausi anche a Pietro Bramanti, vicecampione nazionale di doppio.

Nuovo successo per il Tennis Giotto: Zeno Roveri è campione italiano Under 15. Nato nel 2010, il tennista aretino ha conquistato il suo primo titolo tricolore individuale sui campi della Virtus Tennis Bologna, regalando al circolo una storica vittoria che arricchisce ulteriormente la sua bacheca.

Il cammino di Roveri è stato esaltante: dopo aver superato agevolmente i primi turni, in semifinale ha affrontato la testa di serie n.2 Giorgio Ghia (Tc Milano Bonacossa, campione italiano 2024), imponendosi con un netto doppio 6-1 in meno di un’ora di gioco. In finale ha poi sfidato Alessandro Matteo Gallo (Horizon Tennis Home Vicenza), vincendo il primo set per 6-2 e chiudendo la partita 7-5 nel secondo, con una prova di carattere e qualità tecnica. «Inseguivo questo risultato da tempo – ha commentato Roveri al termine della gara – è stata una bellissima finale contro un avversario che ha disputato un grande torneo. Ringrazio il maestro Giovanni Ciacci, la mia famiglia e il circolo Virtus Tennis per l’organizzazione e l’accoglienza».

Le soddisfazioni per il Tennis Giotto non si sono fermate qui: nel torneo di doppio, Pietro Bramanti – in coppia con Riccardo Landi (Tc Sinalunga) – ha raggiunto la finale, arrendendosi solo al duo Ghia-Samarelli, teste di serie n.1. Con questo risultato, Bramanti si è laureato vicecampione italiano, confermandosi tra i migliori prospetti nazionali della sua annata.

«Questi traguardi – ha sottolineato il maestro Giovanni Ciacci – sono frutto di un percorso di crescita e programmazione che portiamo avanti da anni. Metodo, sacrificio e spirito di squadra ci hanno permesso di festeggiare tre titoli italiani in appena due stagioni».