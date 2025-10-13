Tre titoli regionali in un weekend da record per il Tennis Giotto

Un fine settimana da incorniciare per il Tennis Giotto, che ha conquistato tre titoli regionali ai campionati toscani Under15 ospitati sui campi del Match Ball di Firenze, riservati ai migliori tennisti nati nel 2010.

Protagonista assoluto della manifestazione è stato Pietro Bramanti, autore di una doppietta di grande valore: prima ha vinto il titolo nel doppio insieme a Brando Andreani, poi ha trionfato nel singolo superando in finale Luca Radulescu del Match Ball con il punteggio di 2-6, 6-2, 10-4. Il successo nel doppio arricchisce un 2025 già eccezionale per il giovane atleta, reduce dalla finale per il titolo ai Campionati Italiani Under15 nel doppio.

Anche Bianca Vannelli ha brillato: insieme a Martina Picchioni del Tc Montevarchi ha conquistato il titolo toscano nel doppio, mentre nel singolo ha raggiunto la finalissima dimostrando talento e determinazione. Ottimi risultati sono arrivati anche da Carlotta Melani, vicecampionessa regionale nel doppio Under14.

Oltre ai trionfi giovanili, il Tennis Giotto ha festeggiato anche il primo successo stagionale nel campionato maschile di serie A2. In casa, gli aretini hanno superato lo St Bassano di Bassano del Grappa per 5-1, grazie a prestazioni brillanti nei singoli di Filippo Alberti (6-1, 6-1), Lucas Gerch (6-3, 6-0), Stefano Baldoni (6-1, 6-3) e Raffaele Ciurnelli (6-1, 6-2). A chiudere il punteggio finale ci hanno pensato i doppi: vittoria di Baldoni-Ciurnelli e sconfitta di Borghini-Baldovinetti con Gerch.

Nel campionato femminile di A2, il Tennis Giotto ha ceduto 3-1 sul campo del Park Tennis Club Genova. Tra le note positive, il successo di Gaia Squarcialupi nel singolo contro Cristiana Ferrando per 7-5 al terzo set. Le liguri hanno poi avuto la meglio su Camilla Gennaro, Bianca Vannelli e nel doppio Squarcialupi-Bacciarini.

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, vedrà entrambe le formazioni impegnate contro il Circolo della Stampa Sporting Torino: le ragazze giocheranno in casa a partire dalle 10.00, mentre la squadra maschile affronterà la trasferta piemontese guidata da Alessandro Caneschi.