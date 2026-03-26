6.2 C
Comune di Arezzo
giovedì, Marzo 26, 2026
type here...
HomeArezzo oggiSR71, il solito inferno: incidente a Policiano e traffico paralizzato. “Sono andato...

SR71, il solito inferno: incidente a Policiano e traffico paralizzato. “Sono andato ad Arezzo e tornato, erano ancora lì”

Nessun ferito grave, ma circolazione in tilt per l’ennesimo incidente: automobilisti bloccati e cittadini costretti a gestire il traffico

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Anche stamani, sulla SR71 all’altezza di Policiano, non ci si è fatti mancare niente: incidente, traffico bloccato e automobilisti in fila indiana come al casello il 15 agosto.

L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ha però mandato in tilt la circolazione per diverse decine di minuti. Nelle immagini si vede chiaramente una delle auto rimasta di traverso sulla carreggiata, mentre gli altri veicoli cercano di districarsi come possono.

A dirigere il traffico, improvvisato ma determinato, anche un cittadino sceso dalla propria auto per cercare di dare una mano e far defluire la situazione.

A raccontare la mattinata è un nostro lettore, Massimo che descrive una scena ormai fin troppo familiare:

“Anche stamani Policiano bloccato… incidente stradale, come ogni giorno nella 71… ancora bloccata… passa ora il carroattrezzi… ho fatto in tempo ad andare ad Arezzo e tornare”.

E in effetti il problema non è solo l’incidente di oggi, ma una situazione che si ripete con una puntualità quasi svizzera. Basta poco – un tamponamento, una distrazione – e la SR71 si trasforma in un serpentone fermo.

La domanda, a questo punto, è sempre la stessa: possibile che una delle arterie più trafficate della zona resti così vulnerabile, giorno dopo giorno?

Nel frattempo, per chi la percorre, la strategia resta invariata: partire prima, armarsi di pazienza… e sperare di non diventare protagonisti della prossima puntata.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
“Pelle e Traccia”, a Poppi il corpo diventa mappa: in mostra Serafini e Aquaro
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024