SR71, il solito inferno: incidente a Policiano e traffico paralizzato. “Sono andato ad Arezzo e tornato, erano ancora lì”

Anche stamani, sulla SR71 all’altezza di Policiano, non ci si è fatti mancare niente: incidente, traffico bloccato e automobilisti in fila indiana come al casello il 15 agosto.
L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ha però mandato in tilt la circolazione per diverse decine di minuti. Nelle immagini si vede chiaramente una delle auto rimasta di traverso sulla carreggiata, mentre gli altri veicoli cercano di districarsi come possono.
A dirigere il traffico, improvvisato ma determinato, anche un cittadino sceso dalla propria auto per cercare di dare una mano e far defluire la situazione.
A raccontare la mattinata è un nostro lettore, Massimo che descrive una scena ormai fin troppo familiare:
“Anche stamani Policiano bloccato… incidente stradale, come ogni giorno nella 71… ancora bloccata… passa ora il carroattrezzi… ho fatto in tempo ad andare ad Arezzo e tornare”.
E in effetti il problema non è solo l’incidente di oggi, ma una situazione che si ripete con una puntualità quasi svizzera. Basta poco – un tamponamento, una distrazione – e la SR71 si trasforma in un serpentone fermo.
La domanda, a questo punto, è sempre la stessa: possibile che una delle arterie più trafficate della zona resti così vulnerabile, giorno dopo giorno?
Nel frattempo, per chi la percorre, la strategia resta invariata: partire prima, armarsi di pazienza… e sperare di non diventare protagonisti della prossima puntata.