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L’Ardita festeggia 10 anni: ad Arezzo torna il grande ciclismo vintage

Tre giorni di eventi tra sport, tradizione e turismo per celebrare il ciclismo d’epoca e il territorio aretino

Redazione
By Redazione

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Arezzo si prepara ad accogliere, dal 27 al 29 marzo, la decima edizione de L’Ardita, affiancata dalla ormai consolidata ArezzoGravel, evento cicloturistico dedicato a gravel, mtb ed ebike. L’obiettivo degli organizzatori è superare il record di partecipanti del 2019, confermando il successo di una manifestazione che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

L’Ardita, in programma domenica 29 marzo, proporrà quattro percorsi tra borghi e paesaggi suggestivi, con ristori tipici e una sfida sulla salita dedicata a Marco Pantani. Accanto alla corsa principale, spazio anche all’Arditina e alle attività per bambini. Per i primi 300 iscritti è previsto uno zaino commemorativo.

Il weekend sarà arricchito da numerosi eventi collaterali: mostre, incontri con professionisti del ciclismo, una cicloturistica gravel, visite guidate e iniziative per tutta la famiglia. Un appuntamento che conferma il connubio vincente tra sport e turismo, capace di attirare appassionati da tutta Italia e promuovere le bellezze del territorio aretino.

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