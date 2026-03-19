L’Ardita festeggia 10 anni: ad Arezzo torna il grande ciclismo vintage

Arezzo si prepara ad accogliere, dal 27 al 29 marzo, la decima edizione de L’Ardita, affiancata dalla ormai consolidata ArezzoGravel, evento cicloturistico dedicato a gravel, mtb ed ebike. L’obiettivo degli organizzatori è superare il record di partecipanti del 2019, confermando il successo di una manifestazione che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

L’Ardita, in programma domenica 29 marzo, proporrà quattro percorsi tra borghi e paesaggi suggestivi, con ristori tipici e una sfida sulla salita dedicata a Marco Pantani. Accanto alla corsa principale, spazio anche all’Arditina e alle attività per bambini. Per i primi 300 iscritti è previsto uno zaino commemorativo.

Il weekend sarà arricchito da numerosi eventi collaterali: mostre, incontri con professionisti del ciclismo, una cicloturistica gravel, visite guidate e iniziative per tutta la famiglia. Un appuntamento che conferma il connubio vincente tra sport e turismo, capace di attirare appassionati da tutta Italia e promuovere le bellezze del territorio aretino.