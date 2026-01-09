Favole dell’abbandono: Favole alle scarpe

Non si devono leggere le favole alle scarpe. Non è opportuno. Potrebbero appassionarsi e prenderle per vere. E fare cose sconsiderate. Come accadde ad un paio di stivali quel pomeriggio che ascoltarono, forse per sbaglio, la favola de “Il gatto con gli stivali”.
– Che stivali fortunati – disse lo stivale destro.
– Viaggi, castelli, inganni eleganti… – aggiunse il sinistro.
– … e un padrone diventato marchese! – concluse il destro.
Detto fatto si guardarono e scapparono dalla loro casa. Non c’erano animali, si dissero con un colpo di tacco.
Al primo angolo, seduto su un muretto a leccarsi una zampa, incontrarono un gatto tigrato.
– Vuoi provare dei veri stivali? – chiesero pieni di speranza.
Il gatto li guardò dall’alto in basso.
– Siete troppo alti. Il mio baricentro deve stare basso. E poi siete troppo neri: io preferisco il mistero, non il lucido.
Il gatto se ne andò senza salutare. Fanno così i gatti. E gli stivali ripresero a camminare.
Dietro ad un cancello incontrarono un cane da guardia, grande, fedele e con un po’ di bava che gli scendeva dalla lingua all’aria.
– Possiamo entrare? – domandarono gli stivali.
Il cane leccò lo stivale destro poi quello sinistro e infine sentenziò:
– Siete troppo eleganti. Io corro, salto, mi sporco. E poi fate rumore anche da fermi. Vi ho sentito arrivare mentre stavo ancora finendo di mangiare.
Un Bau e addio.
Sulla strada che portava in campagna trovarono un cavallo dal passo lento e nobile.
– Tu sì che sei alto, elegante e importante – dissero gli stivali. – Con te potremmo fare grandi cose!
Il cavallo scosse la criniera e senza mai fermarsi rispose:
– Siete stretti. E poi… io ho già i ferri. E son pesanti abbastanza. Di un’altra prigione non ho bisogno.
Poco dopo fu la volta di una volpe, che farfugliò:
– Troppo a punta.
A seguire toccò ad un riccio che borbottò:
– Troppo ghepardati.
Sulla riva di un laghetto chiesero anche ad un anatroccolo, sebbene tremassero dalla paura di finire in quell’acqua scura.
– Troppo seri! – rispose l’anatroccolo e nuotò via.
Quando il sole cominciò a scendere gli stivali videro una panchina e vi si sdraiarono sopra, uno accanto all’altro. Erano stanchi non poco. Depressi quanto basta.
– Forse non siamo fatti per le favole famose – disse lo stivale destro.
– O forse – rispose il sinistro, sbadigliando – siamo una favola che non ha ancora trovato il suo lettore.
– E chi l’ha detto? – Li interruppe la panchina.
– Non vi posso portare in giro ma potete restare, se vi fa piacere. E raccontarmi la vostra favola.
Gli stivali, meravigliati, dapprima non risposero nulla. Restarono lì, in silenzio. Anche perché, ad essere sinceri, per iniziare una favola basta questo. Poi cominciarono:
– Non si devono leggere le favole alle scarpe!
Favole dell’abbandono: Favole alle scarpe
Una favola ironica e malinconica sugli oggetti che ascoltano, sognano e cercano un posto nel mondo
-
Non si devono leggere le favole alle scarpe. Non è opportuno. Potrebbero appassionarsi e prenderle per vere. E fare cose sconsiderate. Come accadde ad un paio di stivali quel pomeriggio che ascoltarono, forse per sbaglio, la favola de “Il gatto con gli stivali”.
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal