Il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle ore 18 a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, per l’investimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti l’automedica, la Misericordia di San Giovanni e la Polizia Municipale.
Un uomo di 87 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 3 all’ospedale di Siena. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Pedone investito a San Giovanni Valdarno: anziano trasportato in codice 3 a Siena
L’incidente è avvenuto in via Spartaco Lavagnini: soccorsi sul posto e intervento della Polizia Municipale
