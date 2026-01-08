Pedone investito a San Giovanni Valdarno: anziano trasportato in codice 3 a Siena

Il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle ore 18 a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, per l’investimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti l’automedica, la Misericordia di San Giovanni e la Polizia Municipale.

Un uomo di 87 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 3 all’ospedale di Siena. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.