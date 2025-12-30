Disarticolata centrale dello spaccio ad Arezzo: arrestato un 45enne con oltre un chilo e mezzo di droga

Un’importante operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato, alla vigilia di Natale, all’arresto di un cittadino italiano di 45 anni, ritenuto responsabile di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio. Durante un controllo in abiti civili, gli agenti hanno notato movimenti sospetti da parte dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Fermato per un controllo e considerato il suo evidente stato di nervosismo, i poliziotti hanno proceduto, nel rispetto delle garanzie di legge, a una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 10 involucri termosaldati contenenti 68 grammi di cocaina, altri tre sacchetti con ulteriori 156 grammi della stessa sostanza, cinque panetti di hashish per un peso complessivo lordo di circa mezzo chilo e due buste contenenti complessivamente un chilogrammo di marijuana. Sequestrati anche bilancini e materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga.

L’operazione ha consentito di smantellare una vera e propria centrale dello spaccio, destinata allo stoccaggio e alla preparazione delle sostanze stupefacenti che, immesse sul mercato al dettaglio, avrebbero potuto fruttare tra i 50 e i 60 mila euro.

Informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, l’uomo è stato arrestato per il reato previsto dall’articolo 73 del DPR 309/90 e condotto in Questura per gli adempimenti di rito, per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto.