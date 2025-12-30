Arezzo Karate 1979, un 2025 da incorniciare: titolo mondiale, tre ori tricolori e Coppa Italia

Un mondiale, tre titoli italiani e una Coppa Italia: il 2025 si chiude come una delle stagioni più brillanti nella storia dell’Arezzo Karate 1979. La società aretina archivia un anno ricco di successi a livello nazionale e internazionale, confermandosi una realtà solida, in costante crescita e capace di esprimere qualità tecnica e competitiva in tutte le categorie, dal vivaio ai Master.

Gli ultimi risultati di prestigio sono arrivati ai Campionati Nazionali Aics di Calenzano dove, al cospetto di avversari provenienti da tutta Italia, l’Arezzo Karate 1979 ha conquistato due medaglie d’oro e un bronzo nel Kumite – Combattimento. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Jayrson Tecson, campione italiano nei -50 kg Junior, e Margherita Cei, oro nei -42 kg Ragazzi, mentre Jayden Tecson ha completato il bottino con un meritato bronzo nei -40 kg Esordienti.

Nelle settimane precedenti la società aveva già vissuto l’emozione dei Campionati Italiani Juniores Fijlkam, dove Jayrson Tecson ha chiuso al quinto posto dopo aver centrato la finale nazionale insieme a Rinoah Del Valle e Razvan Preda, tutti qualificati grazie agli ottimi risultati ottenuti nella fase regionale.

Il grande protagonista della stagione resta però Roberto Paglicci, classe 1969, che ha vestito la maglia della nazionale italiana ai World Master Games di Taipei laureandosi campione del mondo nei -75 kg Master C. Un risultato straordinario che ha impreziosito ulteriormente un 2025 già segnato dalla conquista del sesto titolo italiano e della terza Coppa Italia, a conferma di uno stato di forma eccellente e di una continuità di rendimento di altissimo livello.

Per Paglicci il nuovo anno si aprirà con un altro appuntamento internazionale di prestigio: da venerdì 6 a domenica 15 febbraio 2026 sarà infatti impegnato agli Open Masters Games di Abu Dhabi, manifestazione che vedrà la partecipazione di karateka provenienti da ogni continente.

A emergere, nel bilancio complessivo, è l’elevata qualità della preparazione curata dallo staff tecnico composto da Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini, all’interno della sede della Galleria Sacchi in via Vittorio Veneto. Un lavoro fondato su percorsi personalizzati per ogni età e livello, a partire dai quattro anni, che affianca alla preparazione sportiva un costante impegno educativo e motivazionale orientato ai valori di disciplina, rispetto e sicurezza.

«L’Arezzo Karate 1979 è tra le società più titolate del panorama provinciale – commenta il presidente e fondatore Balestrini – e questi risultati confermano la bontà del lavoro che portiamo avanti da anni con passione e professionalità. Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti dai nostri atleti, dai più giovani ai più esperti, perché ognuno rappresenta lo spirito di una realtà che continua a crescere e a distinguersi in Italia e all’estero, proiettandoci con fiducia verso il 2026».