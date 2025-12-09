9 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 9, 2025
type here...
HomeIn primo pianoL’Ortica l’aveva già scritto… ma ad Arezzo nessuno legge finché non resta...

L’Ortica l’aveva già scritto… ma ad Arezzo nessuno legge finché non resta bloccato in coda!

L’Ortica aveva scritto tutto: il resto l’hanno aggiunto gli automobilisti imbottigliati tra santi invocati e clacson isterici. Arezzo s’è inchiodata come un mulo

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

L’Ortica lo aveva detto un mece fa che serviva l’elicottero!
(Appendice: e ora Facebook pare il confessionale dei bestemmiatori anonimi.)

Alessandro D. ci mette la voce — e Arezzo esplode in code e imprecazioni : la popolazione insorge su Facebook: “Oh sindcao lo dovevi fa’ proprio ora??!”
x fare certi lavori ..no si aspetta Dicembre ….anzi no si aspetta che si avvicinano le prox elezioni ma a sto giro VAI IN…

Arezzo — Ore 8:00 del mattino, Via Tortaia in tilt, traffico paralizzato, automobilisti presi da crisi mistiche, scooteristi che meditano il celibato, e qualcuno che giura di aver visto un angelo comparire sopra la Meridiana mentre diceva:
“Rassegnatevi, oggi un si passa.”
Il motivo?
Il sindaco ha deciso di rattoppare le strade. A dicembre.
Che, per l’aretino medio, è un po’ come decidere di fare il cambio gomme durante la processione del Giovedì Santo.

LA GENTE DAL WEB ESPLODE: ECCO IL MEGLIO (E IL PEGGIO)
Sulla pagina “Sei di Arezzo se…” parte una   discussione che manco sotto i post delle tifoserie calcistiche.

Alessandro, che apre le danze, scrive un post talmente incazzato che quando premi “visualizza altri commenti” il telefono si mette automaticamente in modalità aereo per proteggersi:Ha bloccato mezza città! Ma che gli frega, lui vola alto…..!”

Subito parte il corteo virtuale:

NICO sapiente: “Mi sembrano toni esagerati…”
Tradotto: “Oh, calma, che mi tremano gli occhiali.”

DOROTA applausometro: “BRAVO!”
Che è come dire: non ho argomenti, ma mi diverte il casino.

MARTA la moderata: “Io starei attenta con i toni.”
Ma ormai i toni han preso la rincorsa e sono usciti dal post attraversando col rosso.

RICCARDO il pacificatore: Siamo d’accordo però stai più tranquillo.
Tipo vigile urbano che arriva quando la rissa è già finita.

LORENZO il Che Guevara de’ rattoppi: “È la rabbia dei giusti!”
Pareva stesse parlando della Rivoluzione Francese, invece è una rotonda asfaltata.

MAURO l’avvocato non richiesto: “Occhio a cosa scrivi, che sul web rimane tutto.”
È il momento in cui tutti improvvisamente correggono “cazz” con “cavolo”.

Chiara, con l’eleganza che la contraddistingue: “Che maleducato! Complimenti!”
La versione cortese di “vai a sfogarti altrove che devo portare i bimbi a danza”.
E poi c’è:
ALESSANDRO 2 – Il Riluttante: “L’ho votato anch’io ma basta, non voto più.”
Un classico: lo voti, ti penti, e poi dici che non voti più finché non ti ridanno la penna blu del seggio.

 Scende in campo l’esercito degli esperti da tastiera, categoria che in Italia supera per numero i piccioni.

ALFI l’ingegnere dell’ultimo minuto: “Hanno rifatto la segnaletica 15 giorni fa! Soldi buttati!”
Arezzo: dove la segnaletica ha una vita media inferiore a quella di un moscerino.

MANUELE il vigile spirituale :“I cartelli c’erano, basta guardare la strada invece del telefono.”
Ovviamente lo scrive dal telefono, in coda.

DELICIOUS PERSIMMON (nickname da IKEA): Via Simone Martini bloccata! Ho fatto la circonvallazione della collina di Santa Maria!”
Hanno visto zone di Arezzo che manco Google Maps ha mai mappato.

GHINELLI E I MERDATINI  DEL NATALE
Per molti, il motivo dei lavori è chiaro:
Non far sfigurare le strade davanti ai turisti che vengono ai mercatini natalizi.
Arezzo si prepara: luci accese, casette di legno pronte, traffico paralizzato e cittadini che maledicono il giorno in cui Babbo Natale ha preso la residenza qui.

APICE DI SAGGEZZA POPOLARE
La perla finale arriva da Marco, filosofo da rotonda:
“I lavori sono da fare!
Non li fanno: scassate.
Li fanno: scassate uguale.”
Ecco riassunta la condizione umana dell’aretino contemporaneo 
Arezzo continua a essere bloccata.
Gli automobilisti pregano.
I mercatini avanzano.
Le rotonde soffrono.
E sui social tutti danno consigli a tutti, tranne a chi dovrebbe davvero ascoltarli.

Nel dubbio, l’Ortica suggerisce: prossimi lavori? Fare come ai concerti rock, SI ASFALTA SOLO DI NOTTE.
Per il bene della città, e soprattutto dei santi che ogni mattina rischiano l’usura da bestemmia.

Articoli correlati:

Arezzo, città d’arte… ma senza un cesso! Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo! Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani Quando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale Arezzo Città del Natale: tra luci magia… e pisciate in via Guido Monaco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Anziani in fila per le visite. “Tornate quando avrete 120 anni”
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024