8 C
Comune di Arezzo
martedì, Dicembre 9, 2025
type here...
HomeIn primo pianoAnziani in fila per le visite. "Tornate quando avrete 120 anni"

Anziani in fila per le visite. “Tornate quando avrete 120 anni”

Liste d’attesa più lunghe di una Quaresima: anziani allo stremo e Anap che sbuffa, “Oh, svegliatevi, qui si rinuncia perfino a stare male!”

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

ANAP: “OH, BASTA CO’ ‘STA MANFRINA, CI VORREBBE UN MIRACOLO… O ALMENO UN APPUNTAMENTO!”

Arezzo – In Italia gli over 65 rinunciano alle cure. Ma non perché un gni garbi: è che pe’ prenotare una visita ci vuole la pazienza di un monaco tibetano e la salute di un maratoneta kenyano.

Secondo PASSI d’Argento – che, a giudicare dal nome, pare un concorso di ballo ma invece è dell’Istituto Superiore di Sanità – il 18% degli anziani, davanti alle liste d’attesa ha detto “lasciamo perdere, ci rivediamo nell’altra vita”.

L’Anap, cioè l’associazione dei Pensionati di Confartigianato, guarda la situazione e dice: “Ragazzi, qui s’ha da muoversi, che sennò tra un po’ gli ultra 65enni diventano ultra 80enni prima che arrivi l’appuntamento!”

E infatti il presidente Angiolo Galletti l’ha messa giù chiara:
“Servono interventi immediati: analisi, rafforzamento del servizio pubblico, prestazioni di prossimità… oh, insomma, fate qualcosa!”

Perché poi, a guardare i numeri, c’è da mettersi le mani nei capelli (chi ce l’ha):

  • 65% degli anziani rinuncia perché le liste d’attesa son più lunghe della coda alla Sagra del Cinghiale.
  • 17% perché gli orari sono più assurdi di quelli del postino (“visite solo dalle 6.42 alle 7.03, grazie!”).
  • 14% perché costa più fare un esame che mantenere un nipote all’università.

E poi c’è il divario geografico:
Nord 13%, Centro 18%, Sud e Isole 23%.
In Toscana si sta nel mezzo: non proprio male, ma neanche da stappare lo spumante.

Galletti insiste: COMUNICATO STAMPA CONFARTIGIANATO

“Non è solo un problema del Sud o delle zone svantaggiate. Anche qui da noi la gente rinuncia perché non riesce a entrare in un ambulatorio neanche col piede di porco.”

In pratica, dice lui, la situazione è urgente, serve una risposta seria e non l’ennesima promessa da campagna elettorale tipo “si risolverà tutto entro la fine del mondo”.

Insomma, mentre gli anziani aspettano… e aspettano… e aspettano…
la speranza è che qualcuno finalmente li faccia entrare prima che arrivino al prossimo giubileo.

Articoli correlati:

Arezzo: nuovo avvistamento nell’aiuola delle meraviglie Tari ad Arezzo: aumenta, ritarda e ti arriva quando gli pare Arezzo, città d’arte… ma senza un cesso! Piazza Saione: un milione per fare il nulla! Arezzo, da città d’arte a “Città del Natale e Bestemmie”: il giorno in cui Rossella ha sbroccato su Facebook Arezzo in tilt: Natale, code e sbrocco social Arezzo, sindaci su “CarrettaComune” da rottamare Asfalto nuovo, tombini affogati, via dei Pianeti pronta per il diluvio universale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, gioie e ombre nel settore giovanile: l’Under 15 trionfa nel Campionato Regionale, la Primavera cade a Torino
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024